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Gündem Yapmayın yok birbirinizden farkınız! Ümit ve Meral kavgası başladı
Gündem

Yapmayın yok birbirinizden farkınız! Ümit ve Meral kavgası başladı

İYİ Parti'yi ve Genel Başkan Meral Akşener'i bombalayarak istifa eden, daha sonra Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ, Akşener'e sert çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 16:45:00 -
Yapmayın yok birbirinizden farkınız! Ümit ve Meral kavgası başladı

İYİ Parti'yi ve Genel Başkan Meral Akşener'i bombalayarak istifa eden, daha sonra Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ, Akşener'e sert sözlerle yüklendi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Akşener'e tepki gösterdi.

"Türk milletine yalan söylediniz"

Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Akşener, bıçaklanan öldürülen tecavüz edilen hangi Türk gencinin ve ailesinin yanında oldunuz? Hangi ailenin avukatlığını hangi il başkanınız üstlendi? İYİ Parti kurulurken Türk Milletine yalan söylediniz. Bir daha söylemenize izin vermeyeceğiz. Cesaretiniz varsa tv’ye gelin."

İşte o tweet:

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