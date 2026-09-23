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Ekonomide ağır bilanço: Enerji fiyatları AB'yi yaktı!

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Ekonomide ağır bilanço: Enerji fiyatları AB'yi yaktı!

Avrupa Birliği'nde (AB) jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yükselen dizel fiyatlarının ekonomiye günlük ilave maliyetinin 203 milyon avroya ulaştığı bildirildi.

#1
Foto - Ekonomide ağır bilanço: Enerji fiyatları AB'yi yaktı!

Brüksel merkezli çevre kuruluşu Transport & Environment (T&E), yükselen dizel fiyatlarının Avrupa'daki ekonomik etkilerine ilişkin raporunu yayımladı. Raporda, Orta Doğu'daki çatışmalar ve Rus rafinerilerinde yaşanan üretim kesintilerinin, işlenmiş petrol ürünlerinin arzını daralttığı belirtildi.

#2
Foto - Ekonomide ağır bilanço: Enerji fiyatları AB'yi yaktı!

Ham petrol ile dizel fiyatları arasındaki farkın açıldığına işaret edilen raporda, kara yolu taşımacılığında artan akaryakıt maliyetlerinin Avrupa ekonomisine günlük 270 milyon avro ilave yük getirdiği, bunun 203 milyon avroluk bölümünün dizel tüketiminden kaynaklandığı kaydedildi. Raporda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından bu yana AB ekonomisinin kara yollarında kullanılan dizel nedeniyle karşı karşıya kaldığı toplam ilave maliyetin 40 milyar avroya ulaştığı bildirildi.

#3
Foto - Ekonomide ağır bilanço: Enerji fiyatları AB'yi yaktı!

AB'de dizel ve gaz yağı tüketiminin yüzde 77'sinin kara yolu ulaşımından kaynaklandığının belirtildiği raporda, AB yollarındaki binek otomobillerin yüzde 38'inin dizel araçlar olduğu, bu oranın birliği yüksek dizel fiyatlarına karşı dünyanın en kırılgan bölgesi haline getirdiği ifade edildi.

#4
Foto - Ekonomide ağır bilanço: Enerji fiyatları AB'yi yaktı!

Raporda, AB'de dizel otomobil kullanıcılarının depo başına ortalama 19 avro, kamyon işletmecilerinin ise haftada 236 avro ilave maliyetle karşılaştığı, Avrupa'daki dizel araçların yüzde 30'unun 15 yaşından büyük olduğu kaydedildi. Kısa vadede otoyollardaki hız sınırlarının saatte 10 kilometre düşürülmesi, çevreci sürüş tekniklerinin teşvik edilmesi ve araç paylaşımının yaygınlaştırılmasıyla dizel talebinin yüzde 15 azaltılabileceği tavsiyesine yer verilen raporda, eski dizel araçlara yönelik hurda teşvikleri uygulanması, elektrikli araçlara geçişin hızlandırılması, petrol şirketlerinin olağanüstü kazançlarının vergilendirilmesi ve elektrifikasyon yatırımlarının artırılması önerildi.

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