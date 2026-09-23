Gören herkes yapmaya başladı: Pasaportunuzu alüminyum folyoya sarın!
Sosyal medyada 'pasaport folyolama' işlemi duyanların ilgisini çekerken, işlemin amacının en olduğu merak konusu oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sosyal medyada 'pasaport folyolama' işlemi duyanların ilgisini çekerken, işlemin amacının en olduğu merak konusu oldu.
Seyahat alışkanlıklarına son dönemde ilginç bir uygulama daha eklendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı yolcuların pasaportlarını alüminyum folyoya sardığı görülüyor. İlk bakışta ne işe yaradığı anlaşılmayan bu uygulama, kısa sürede seyahat kullanıcılarının merak ettiği konular arasına girdi.
İŞTE AMACI Uygulamanın temelinde elektronik pasaportlarda bulunan RFID teknolojisi yer alıyor.
Elektronik pasaportların içerisinde yer alan çip, sınır kapılarındaki kontroller sırasında pasaport sahibinin kimliğinin doğrulanmasına yardımcı oluyor. Çipte pasaport sahibine ilişkin bazı kişisel ve biyometrik bilgiler bulunabiliyor.
Alüminyumun radyo frekanslarını engelleyebilme özelliği bulunuyor. Bu nedenle pasaportun tamamen folyoyla kaplanması, çip ile dışarıdaki bir okuyucu arasındaki iletişimi kesebiliyor. Böylece pasaport, folyo çıkarılmadığı sürece elektronik olarak okunamıyor.
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