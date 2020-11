Yapılandırma Kanunu Bağ-Kur sigortalısına üç önemli imkan sunuyor

Kanunun Bağ-Kur sigortalılarını ilgilendiren hükümleri 1 Aralık 2020 tarihinde yürürlüğe girecek. Yapılandırma Kanunu, Bağ-Kur sigortalılarına üç önemli imkan sunuyor. Bu düzenlemeler hakkında bilgi vermek istiyoruz.



Bağ-Kur sigortalılarına getirilen ilk imkan, borç nedeniyle silinen Bağ-Kur hizmetlerinin tekrar canlandırılabilmesi. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girdikten sonra ilk olarak 2009 yılında ikincisi 2015 yılında üçüncüsü 2018 yılında olmak üzere toplamda üç defa borcu Bağ-Kur prim borçlusu sigortalılar için Bağ-Kur hizmetini ve borcunu silme uygulaması yapıldı. 2009 yılındaki silme uygulamasında 60 aydan fazla borcu olanların hizmeti ve borcu silindi ancak 60 aydan az borcu olanların borcu ve hizmeti silinmedi. Sonra 2015 yılında bu süre 12 aya çıkarıldı ve 12 aydan fazla Bağ-Kur borcu olanların hem borcu hem hizmeti silindi. 2018 yılında ise süreye bakılmaksızın prim borcu olanların hem borcu hem hizmeti silindi.



7256 sayılı Yapılandırma Kanunu, Bağ-Kur borcu nedeniyle silinen hizmetleri tekrar canlandırmaya imkan vermektedir. Esasında bu süreler her an canlandırılabiliyor. Ancak reel şartlarda hizmeti canlandırmak her ay için 1.015 TL ödemek yani silinen hizmet bir yıl ise 12.180 TL, on yıl ise 121.800 TL ödemekle mümkün oluyor. Oysa 7256 sayılı Kanundan yararlanıp bu silinen süreleri canlandırmak miktar olarak çok daha düşük. Mevcut borç eski dönemlerdeki ana parası üzerinden enflasyon oranının basit faiz olarak uygulanmasıyla bulunan gecikme cezasıyla ödenince miktar nerdeyse üçte bire dörtte bire inmiş olacak. Konuyu bir örnekle izah edelim. Bir kimsenin 2003 yılında 6 basamaktan bir yıllık Bağ-Kur hizmeti silinmiş olsun. Şimdi bu süreyi reel şartlardan canlandırmış olsa 12.180 TL ödemesi gerekecek. Oysa bu yapılandırma imkanından yararlanarak ödeme yapmak istese 3.095 TL ödeyerek bir yıllık hizmet kazanmış olacak. Bir anlamda borcun dörtte birini ödemiş olacak.



Silinen Bağ-Kur hizmetlerini canlandırmak isteyenlerin 1 Aralık 2020 ile 31 Ocak 2021 tarihleri arasında Bağ-Kur dosyalarının bulunduğu SGK Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekecek.



Bağ-Kur borcu olanlara getirilen ikinci daha önceki üç uygulamada olduğu gibi borçlu olunan dönemlere ait hizmetin silinmesi. Buna göre 1.6.2018-31.10.2020 tarihleri arası için Bağ-Kur borcu bulunanlar bu sürelerde hiç prim ödememişse süresinin tamamını, bir kısım ödeme yapmışsa ödediği süreler karşılığı hizmet alıp borçlu olunan dönemlerin hizmetini sildirebilecek. Bunun için müracaat yapılması gerektiği gibi müracaat yapılmazsa 2021/Mart ayında silme işlemini SGK otomatik yapacak. Burada Bağ-Kur’luların iyi düşünmesi gerekiyor. Eğer emeklilik açısından prim gününe ihtiyacı varsa hizmetleri yapılandırıp taksitle ödemek menfaatine olur. Prim gün ihtiyacı bulunmayan için ise hizmetin silinmesi daha avantajlı.



Bağ-Kur sigortalısına getirilen son imkan ise mevcut Bağ-Kur borçlarını yani 1.6.2018-31.08.2020 dönem aralığındaki borçlarını yapılandırabilmeleri. Bu imkandan yararlanacakların mevcut prim aslına bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı silinecek. Bunun yerine aylık yüzde 0,35 oranında yani üç ay için yüzde 1 ve 12 ay için yüzde 4 oranında basit faiz esas alınıp yeni gecikme zammı hesaplanacak. Peşin ödeme yapacaklarda bu düşük oranlı hesaplanacak gecikme zammının da yüzde 90’ı silinecek. İki taksit ödemede ise hesaplanan yeni gecikme zammının yüzde 50’si silinecek. 6 Taksit ile 18 taksit arası ödemeler için yeni hesaplanan gecikme zammı aynen alınacak ve ayrıca vade farkı uygulanacak.