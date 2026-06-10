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Dünya Savaş yeniden başladı! ABD, İran'ı vuruyor
Dünya

Savaş yeniden başladı! ABD, İran'ı vuruyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Savaş yeniden başladı! ABD, İran'ı vuruyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından yapılan açıklamaya göre; Amerika Birleşik Devletleri, İran'ı vurmaya başladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'ye ait Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a karşı saldırılar düzenlemeye başladıklarını açıkladı.

CENTCOM, X hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik karşı saldırılar düzenlemeye başladıklarını duyurdu.

Komutanlık, açıklamasında, "CENTCOM, dün ABD ordusuna ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak, Başkomutanın (Donald Trump) talimatıyla bugün saat 17.00'de (ABD Doğu Saati) İran'a karşı meşru müdafaa amaçlı saldırılar düzenlemeye başladı. Bu operasyon, İran'ın haksız saldırganlığına orantılı bir yanıt niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, olayla ilgili sosyal medya hesabından, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek, "ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir." açıklamasını yapmıştı.

 

Wall Street Journal gazetesine telefonla kısa bir açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Apache helikopterinin düşürülmesini gözünde "fazla büyütmediği" mesajını vermişti.

Trump, açıklamasında, "Bu olay o kadar da büyük bir mesele değil. Pilotlar iyi durumda." değerlendirmesini yapmıştı.

Öte yandan Amerikan CBS News kanalına açıklama yapan ABD'li yetkililer, helikopterin pilotlarının Amerikan ordusuna ait bir deniz dronu tarafından kurtarıldığını ifade etmişti.

Axios'a açıklama yapan bir başka yetkili ise söz konusu olaya, İran'a ait bir dronun Apache helikopterine çarpmasının neden olduğunu, ancak bunun kasıtlı olup olmadığını henüz bilmediklerini belirtmişti.

 

İran'da patlamalar

İran basını, ABD ordusunun saldırı başlattığını duyurmasının ardından Keşm ve Cask adalarında da patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

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Yorumlar

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insanın bütün kaygısı midesi olacak şerefi mal kıblesi kadın dini para olacak...din adamları ince meseleleri ele alacak halkı şaşırtacaklar...din alimi kalmayacak din adamı yerine geçirilen cahiller bilmeden fetva verecek herkesi doğru yoldan çıkarmaya çalışacak...din adamları halkın istediği yönde fetva verecek helale haram harama helal diyecekler dini ticarete menfaate alet edecekler... âlimler fitne unsuru olacak camiler ve hafızlar çoğalacak ama hakiki âlim hiç bulunmayacak...camilerde binden fazla kişi namaz kılacak içlerinde bir mümin bulunmayacak ... kişi dinini ve dünyasını ancak para ile ayakta tutabilecek altını gümüşü (parası pulu) olmayan rahat edemeyecek... KUR'AN dünyalık için olunacaktır... sünnet bidat gibi çirkin, bidat ta sünnet gibi rağbet görecek sünnete uyan garip olacak yalnız kalacak.bidate uyan çok yardımcı bulacaktır... rüşvet hediye adı altında verilecek gözdağı için suçsuz kişiler öldürülecek ...
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