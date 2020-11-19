Yapılandırma internet üzerinden nasıl nereden yapılacak?

Vergi ve SGK borçlarına ilişkin Yapılandırma teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edildi. Teklif tüm Vergi, SGK prim, Bağkur prim, belediye ve diğer kamu borçlarını ve cezalarını kapsamaktadır. Kanun Cumhurbaşkanlığı onayından sonra Resmi gazetede yayınlandığı gün yürürlüğe girdi. Yapılandırmaların son günü 31.12.2020'dir. Yapılandırmalar en fazla 18 taksit olacak ve 2 ayda bir ödenecek. Taksit sayısı artıkça vade farkıda artacak. Borçlarını peşin kapatmak isteyen mükellefler avantajlı olarak ödeme imkanına kavuşacaktır

Vergi ve SGK yapılandırmaları nasıl yapılacak?

7256 Sayılı Kanuna istinaden yürürlüğe giren Vergi ve SGK yapılandırmaların interaktif olarak ulaşıma açılmıştır. İnteraktif Vergi dairesinde yapılandırma bölümünde Vergi yapılandırması, SGK işveren modülünün ise işveren penceresinin altında 7256 Sayılı yapılandırma başvurusu bölümünden yapılacaktır.

İnternet Vergi Dairesi üzerinden vergi borcu sorgulama nasıl yapılır?

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesinin ana sayfasındaki (Gelir İdaresi ana sayfası için tıklayınız. Borç Bilgilendirme Sistemi butonuna tıkladıktan (İnteraktif Vergi Dairesi borç sorgulamak için tıklayınız ) sonra Türkiye Cumhuriyeti T.C kimlik numarası başta olmak üzere, TC kimlik cüzdanı seri numarası girerek vergi borcunuzun olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Vergi borç sorgulamak için tıklayınız