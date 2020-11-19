  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yapılandırma internet üzerinden nasıl nereden yapılacak?
Ekonomi

Yapılandırma internet üzerinden nasıl nereden yapılacak?

Vergi ve SGK borç yapılandırma hangi tarihler arasında olacak? Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren vergi ve borç yapılandırması Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vergi yapılandırmaları başvuruları başlarken SGK borç yaplandırmalarına ilişkin yönetmelik ve genelgelerle şekil ve şartları belirlenecek başlaması beklenirken borç yapılandırma başvuruları 31.12.2020’ye kadar sürecek. Peki yapılandırma internet üzerinden nasıl nereden yapılacak? Vergi ve SGK yapılandırması İnteraktif Vergi dairesi internet üzerinden nasıl yatırılacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-19 09:52:00 - 2020-11-19 09:52:41
Yapılandırma internet üzerinden nasıl nereden yapılacak?

Vergi ve SGK borçlarına ilişkin Yapılandırma teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edildi. Teklif tüm Vergi, SGK prim, Bağkur prim, belediye ve diğer kamu borçlarını ve cezalarını kapsamaktadır. Kanun Cumhurbaşkanlığı onayından sonra Resmi gazetede yayınlandığı gün yürürlüğe girdi. Yapılandırmaların son günü 31.12.2020'dir. Yapılandırmalar en fazla 18 taksit olacak ve 2 ayda bir ödenecek. Taksit sayısı artıkça vade farkıda artacak. Borçlarını peşin kapatmak isteyen mükellefler avantajlı olarak ödeme imkanına kavuşacaktır

Vergi ve SGK yapılandırmaları nasıl yapılacak?

7256 Sayılı Kanuna istinaden yürürlüğe giren Vergi ve SGK yapılandırmaların interaktif olarak ulaşıma açılmıştır. İnteraktif Vergi dairesinde yapılandırma bölümünde Vergi yapılandırması, SGK işveren modülünün ise işveren penceresinin altında 7256 Sayılı yapılandırma başvurusu bölümünden yapılacaktır.

İnternet Vergi Dairesi üzerinden vergi borcu sorgulama nasıl yapılır?

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesinin ana sayfasındaki (Gelir İdaresi ana sayfası için tıklayınız. Borç Bilgilendirme Sistemi butonuna tıkladıktan (İnteraktif Vergi Dairesi borç sorgulamak için tıklayınız ) sonra Türkiye Cumhuriyeti T.C kimlik numarası başta olmak üzere, TC kimlik cüzdanı seri numarası girerek vergi borcunuzun olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Vergi borç sorgulamak için tıklayınız

Vergi borç sorgulama İnternet vergi dairesi borç ödeme borç sorgulama
Vergi borç sorgulama İnternet vergi dairesi borç ödeme borç sorgulama

Ekonomi

Vergi borç sorgulama İnternet vergi dairesi borç ödeme borç sorgulama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'de 50 bin ton üretildi! Tamamına Çin talip oldu
Dünya

Türkiye'de 50 bin ton üretildi! Tamamına Çin talip oldu

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, Türkiye'de ortalama 50 bin ton tavuk ayağı ü..
İstifa eden İYİ Partili Yavuz Temizer canlı yayında bombaladı! İP Genel Sekreteri Poyraz'ın gıkı çıkmadı
Gündem

İstifa eden İYİ Partili Yavuz Temizer canlı yayında bombaladı! İP Genel Sekreteri Poyraz'ın gıkı çıkmadı

İYİ Parti'deki FETÖ iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan eski İYİ Partili Yavuz Temizer katıldığı televizyon programında partiyle ilgil..
Tünel kazarak sızmak istediler! Havaya uçtular
Gündem

Tünel kazarak sızmak istediler! Havaya uçtular

Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak bölgeye sızma girişiminde bulunan teröristler İHA tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildi...
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay