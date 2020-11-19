Yapılandırma ile geçmiş borçlar siliniyor mu?

Vergi ve borç yapılandırmasında bulunacaklar yıl sonuna kadar yapılandırma için başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Yapılandırma yapacak vatandaşlar ister borçlarını peşin ödeyecekler isterlerse taksit imanlarından yararlanabilecekler. Peşin ödeme yapıldığında ayrıca indirim söz konusu olaca.

Yapılandırma ile borçlar silinecek mi?

31 Ağustos 2020 tarihine kadar sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, iş kazası ve meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının önceden dondurulan hizmet sürelerinin yeniden hak edilmesi de dahil Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan tüm borçlar, gecikme zamları ve cezalar yapılandırılabilecek. Belirteyim, geçmiş borçlar silinmiyor, yeniden yapılandırılıyor.

Borç yapılandırma ne zaman başlayacak?

Borçlarını yapılandıracak olanlar bu yılın sonuna kadar yapılandırma için başvuracaklar ve ister borçlarını peşin ödeyecekler isterlerse taksitlendirebilecekler. Taksitli ödemeyi tercih edenlere taksit seçeneğine göre aylık belirlenen katsayı oranları uygulanacak; peşin ödeyenlere ise herhangi bir katsayı uygulaması yapılmayacak.

Yapılandırmada ödemeler ne zaman yapılacak?

Yapılandırmadan yararlananlar 2021’in şubat sonuna kadar ilk taksitlerini ödeyecekler. Borcunu taksitlendirmek isteyenler 6, 9, 12 ve 18 ay taksit imkanından yararlanacak. Taksitler ise 2 ayda bir ödenecek ve en fazla 18 ay taksitlendirilebilecek. Borçlar iki ayda bir ödeneceğinden 18 aylık taksitlendirmeyi tercih edenler borçlarını 36 ayda ödemiş olacak.

Yapılandırma için başvurular nereye yapılacak?

Vergi ve borç yapılandırmasında bulunacaklar başvuruların nereye yapacaklarını sorgulamakta. Yapılandırma başvuruları sene sonuna kadar SGK’ya, il müdürlüklerine yapılacağı gibi internet üzerinden de yapılabilecek.