Yapılandırma düzenlemesi için tanıtım atağı

Gelir İdaresi Başkanlığı, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yönetmeliğin vergi mükelleflerine anlatılması için tanıtım kampanyası başlatırken, atılacak adımlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamında tanıtım kampanyası yürütecek.

Kampanya, yapılanma olasılığı hakkında daha fazla insanı bilgilendirmeyi ve vergi mükelleflerini bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Bu bağlamda yazılı ve görsel içerik kullanılacaktır. Kampanya için afiş, rehber ve broşürler hazırlanırken, video, slider, pop-up gibi görsel tanıtımlar da yapılacaktır. Ayrıca tüm sosyal medya platformlarında kampanya ile ilgili paylaşımlar yapılacaktır.

Hazırlanan yazılı ve görsel içerikler kurumun resmi internet sitesinde "www.gib.gov.tr" ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacaktır. Ayrıca e-posta ve mobil uygulama kullanıcıları tarafından abonelere anlık bildirimler gönderilerek kamu ve vergi mükellefleri kanun kapsamı hakkında bilgilendirilecek.

Kampanyanın ilk gününde 700 bin aboneye e-posta mesajı gönderilmiş, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mobil uygulaması üzerinden 1 milyon 387 bin kullanıcıya anlık bildirimler yapılmıştır.

Kampanya süresince vatandaşlar, kesinleşmiş borcun yeniden yapılandırılmasının kapsamı, avantajı ve uygulama süresi hakkında bilgilendirilecek.

Hazırlanan sunumda "Zamanı yapılandırma", "Vergi borcunuzu yapılandırın, hem siz kazanın hem Türkiye kazansın" sloganı kullanılacaktır.

Geçtiğimiz yılların konfigürasyon kampanyalarının simgesi olan "gülen emoji" figürü bu yıl kullanılacak ancak bu yıl gülümseyen emoji figürü salgın nedeniyle maskelenmişti.

Vatandaşlar ayrıca, yapılanma düzenlemesi ile ilgili olarak Gelir İdaresi'nin çağrı merkezi Vergi İletişim Merkezi'ni (VIMER-189) arayabilecekler. VİMER, mükelleflerin detaylı sorularını yanıtlayarak bilgi verecektir.

Kampanyada ayrıca daha geniş kitlelerin ilgisini çeken kesinleşmiş vergi ve cezalar, motorlu taşıt vergisi, idari para cezaları, eğitim ve katkı kredisi borçları için ayrı tanıtım çalışmaları da yapılacak. Bu borçlarla ilgili broşür ve videolar hazırlanacaktır.

Cumhurbaşkanlığı, yapılanma kanununa ilişkin tebliğin çalışmalarını da yürütürken, bu konuda Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesinden sonra bilgi verilecek.

Borçlu vergi mükelleflerine hatırlatma

Borç mükellefleri, gruplarına göre SMS ile bilgilendirilecek ve yapılandırmaları hatırlatılacaktır.

Kampanya, başvuru süresinin son günü olan 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek.

Öte yandan, yeniden yapılanma düzenlemesi hakkında doğru bilgi almak için vergi mükelleflerinin kurumun resmi web sitesini ve doğrulanmış (mavi işaretli) sosyal medya hesaplarını takip etmesi önemlidir.