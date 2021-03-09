  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yapılandırma borcu ilk taksit son ödeme tarihi ne zaman?
Ekonomi

Yapılandırma borcu ilk taksit son ödeme tarihi ne zaman?

Kamuya borçların yapılandırılmasına ilişkin ilk taksiti ödemesi tarihi yaklaştı. Gelir Vergisi, kurumlar vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları için ilk ödemenin ne zamana kadar yapılacağı merak ediliyor. Yapılandırma borcu ilk taksit son ödeme tarihi ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-09 17:33:00 -
Yapılandırma borcu ilk taksit son ödeme tarihi ne zaman?

Vergi ve sosyal güvenlik primleri başta olmak üzere devlete olan borçlarını yapılandıranların, haklarını kaybetmemek için ilk iki taksiti süresinde ödemeleri gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan prim borcunu yapılandıranlar ilk taksiti 31 Mart’a kadar, ikinci taksiti ise mayıs ayında ödeyecekler. Prim borçları dışında kalan vergi, trafik cezası, Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) olan öğrenim kredisi ve diğer borçların ilk taksit ödeme süresi 1 Mart’ta sona erdi. Bu borçların ikinci taksiti ise nisan ayında ödenecek. İlk iki taksiti süresi içinde ödemeyenlerin yapılandırmaları bozuluyor.

İnternet üzerinden yapılandırma borcu nasıl ödenir?

Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi “www.gib.gov.tr” veya “e-devlet – www.turkiye.gov.tr” üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabiliyor.

Başkanlığın resmi internet sayfasında ( www.gib.gov.tr ) yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden 02:00 – 23:45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile, yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya “www.gib.gov.tr” adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kur'an Kursu hocalarından ayakta alkışlanacak ortak tavır: CHP'li İmamoğlu'nun hediyesini geri gönderdiler
Gündem

Kur'an Kursu hocalarından ayakta alkışlanacak ortak tavır: CHP'li İmamoğlu'nun hediyesini geri gönderdiler

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kadın müftülük personeline 8 Mart hediyesi olarak 'başörtüsü' gönderdi. Müftülük..
Kuruluş Osman 49. Bölüm 2. Fragman! Büyük çağrı yapıldı
Medya

Kuruluş Osman 49. Bölüm 2. Fragman! Büyük çağrı yapıldı

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Kuruluş Osman, 10 Mart Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşacak. Dizinin 49. yeni bölümünde neler yaşan..
EPDK’dan çok kritik uyarı! Akaryakıt alırken dikkat
Ekonomi

EPDK’dan çok kritik uyarı! Akaryakıt alırken dikkat

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, "Akaryakıt alırken dikkat" konulu bir bilgilendirme mesajı yayımladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay