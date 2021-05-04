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Korona Virüs Yapılan aşı sayısı da vaka sayısı da artıyor
Korona Virüs

Yapılan aşı sayısı da vaka sayısı da artıyor

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisinde vaka sayısı 154 milyon 727 bini, yaşamını yitirenlerin sayısı 3 milyon 233 bini aştı. Dünya genelinde 1,16 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 22:07:00 -
Yapılan aşı sayısı da vaka sayısı da artıyor

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 154 milyon 727 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 233 bini, iyileşenlerin sayısı 132 milyon 155 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 236 bine, Hindistan'da 20 milyon 616 bine, Brezilya'da 14 milyon 791 bine ve Fransa'da 5 milyon 680 bine ulaştı.

Kovid-19 vaka sayısının 20 milyonu geçtiği Hindistan'da günlük vaka sayısında 4 gündür düşüş görülse de ülkedeki aşı ve oksijen sıkıntısı devam ediyor.

ABD'li ilaç firması Pfizer, Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdikleri Kovid-19 aşısından bu yıl elde edecekleri satış gelirine ilişkin tahmini 15 milyar dolardan 26 milyar dolara çıkardı.

İtalya'nın Procida Adası'nda ikamet eden herkese Kovid-19 aşısı yapıldı.

Almanya’da Bakanlar Kurulunda, ikinci doz aşıyı olanlar için Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi yönünde karar alındı.

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Çin'in Sinovac firması tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ve Türkiye'de kullanılan aşının ön değerlendirme sürecini başlattı.

Batı Balkan ülkesi Karadağ'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama sürecine geçildi.

Eski Bangladeş Başbakanı ve Milliyetçi Partisi Başkanı Halide Ziya'nın Kovid-19'a yakalandığı ve yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Güney Kore'nin en büyük süt ürünleri şirketlerinden Namyang'ın Başkanı Hong Won-sik, şirketinin Kovid-19'u önleyebileceğini iddia ederek yoğurtlu içecekleri hakkında yanlış anlaşılmaya neden olduğu için istifa etti.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Kovid-19 aşısının ilk dozunu oldu.

Tanzanya, Devlet Başkanı John Magufuli'nin hayatını kaybetmesi sonrası Kovid-19 ile mücadele politikasını değiştirerek önlemleri artırdı. Sağlık Bakanlığı, 4 Mayıs 2021'den itibaren Kovid-19'un yeni biçimlerinin görüldüğü ülkelerden giriş yapan tüm yolcuların 14 gün boyunca karantinada kalacağını duyurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han’ın Sağlık Danışmanı Dr. Faysal Sultan, Almanya tarafından Kovid-19 Aşılarına Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında söz verilen 15 milyon doz Kovid-19 aşısının Pakistan'a gönderilmesiyle ilgili herhangi bir gelişmenin olmadığını söyledi.

UEFA İcra Komitesi, Kovid-19 salgınının turnuvayı olumsuz etkilememesi için Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak ülkelerin kadrosunda bulunduracağı oyuncu sayısını 23'ten 26'ya çıkardı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı bugüne dek 1 milyar 160 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

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