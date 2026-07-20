İki ülke arasında sportif kriz! Şampiyonluk karesinden Trump'ı attılar

FIFA 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek tarihi bir zafere imza atan İspanya Milli Takımı, kupa töreninin ardından sosyal medyada paylaştığı şampiyonluk pozuyla uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

TRUMP'I FOTOĞRAFTAN ÇIKARTTILAR

Madalya ve kupa takdiminin ardından podyumda oyuncuların yanında durmaya devam eden ABD Başkanı Donald Trump, İspanya tarafının paylaştığı resmi kutlama görselinden fotoğraf düzenleme uygulaması sayesinde çıkarıldı.

WASHİNGTON-MADRİD HATTINDA GERİLİM

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun yönlendirmelerine rağmen podyumda kalarak şampiyonluk kutlaması kadrajında yer alan Trump’ın bu hareketi, İspanyol kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Fotoğrafta yapılan bu kesinti, son dönemde Washington ile Madrid hatlarında tırmanan diplomatik ve siyasi gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi. İki ülke arasında dış politika tercihleri, küresel ticaret tarifeleri ve uluslararası güvenlik politikaları nedeniyle yaşanan soğuk rüzgarların, podyumdaki bu sembolik restleşmeyle yeşil sahalara da yansıdığı değerlendirildi.