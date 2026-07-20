Diyarbakır'da ilk kez ortaya çıktı! Görenler paniğe kapıldı!

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ İLK KEZ GÖRDÜ Çok sayıda vatandaş daha önce hiç karşılaşmadığı dev etçil çekirgeleri buralarda gördüğünü ve normale göre farklı olduklarını ifade etti. Prof. Dr. Ali Satar ise etçil çekirgelerin boylarının 25 santimetreye kadar ulaşabildiğini; Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve diğer bölgelerin yüksek rakımlı yerlerinde yaşadığını söyledi.