Diyarbakır'da ilk kez ortaya çıktı! Görenler paniğe kapıldı!
Çermik ilçesinde daha önce hiç görülmemiş büyüklükteki etçil çekirgelerle karşılaşan vatandaşlar büyük korku yaşadı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çermik ilçesinde daha önce hiç görülmemiş büyüklükteki etçil çekirgelerle karşılaşan vatandaşlar büyük korku yaşadı.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde dev etçil çekirgeler görülmeye başlandı. Dev çekirgeleri evlerinin balkonlarında ve duvarlarında gören çok sayıda vatandaş büyük panik yaşadı.
YİYECEK SIKINTISI YAŞANIRSA YERLEŞİM YERLERİNE GELİYOR Tarlalarda ve ormanlık alanlarda sıkça rastlanan, Latince ismi "Saga ephippigera" olan, büyüklüğü ve sesiyle dikkat çeken etçil çekirgenin, yiyecek sıkıntısı çektiğinde yerleşim yerlerinde de görüldüğü biliniyor.
ÇOK SAYIDA VATANDAŞ İLK KEZ GÖRDÜ Çok sayıda vatandaş daha önce hiç karşılaşmadığı dev etçil çekirgeleri buralarda gördüğünü ve normale göre farklı olduklarını ifade etti. Prof. Dr. Ali Satar ise etçil çekirgelerin boylarının 25 santimetreye kadar ulaşabildiğini; Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve diğer bölgelerin yüksek rakımlı yerlerinde yaşadığını söyledi.
"TARIMA FAYDASI VAR" Bunların tamamen zararsız olduğuna dikkat çeken Satar, "İnsana, tarıma bir zararı yok. Tarıma faydası var. Çünkü zararlı böcekleri yediği için bu etçil çekirgelerin tarıma faydası çok. Dolayısıyla bunları korumamız lazım" dedi.
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