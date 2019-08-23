0553 313 94 23

Yapıcı: "Fatsalılar gönlümde taht kurdu"

Fatsa Kaymakamlığından Trabzon Vali Yardımcılığına atanan Mehmet Yapıcı, "Fatsa ilçemizde 5 yıldır görevimi sürdürdüm.

23 Ağustos 2019 Cuma 15:07
Yapıcı: "Fatsalılar gönlümde taht kurdu"

Fatsa Kaymakamlığından Trabzon Vali Yardımcılığına atanan Mehmet Yapıcı, "Fatsa ilçemizde 5 yıldır görevimi sürdürdüm. Fatsalıların yeri benim için çok ayrı” dedi.


Bir Fatsalıdan daha çok Fatsalı olduğunu söyleyen Kaymakam Mehmet Yapıcı, “Fatsa Türkiye’nin en güzel ilçelerinden birisidir. Yıllardır burada görev yaptım ve son kararname ile Trabzon Vali yardımcılığına atandım. Sevgisini kazandığım ilçede çok önemli görevlere imza attık. Saygı çerçevesinde görevimizi icra ettik ve artık ayrılma zamanı geldi. Her zaman gönlümde taht kuran kişiler olacaklar. Fatsa ilçemiz yakın zamanda daha da fazla gelişecek ve bizler de üzerimize ne görev düşerse her zaman yapmaya hazırız. Tüm Fatsalılara hakkımı helal ediyorum, onların da helal etmesini diliyorum” diye konuştu.


Görevinden yakın zamanda ayrılacak olan Kaymakam Mehmet Yapıcı’ya veda ziyaretleri devam ediyor. Makamında misafirlerini ağırlayan Kaymakam Yapıcı, misafirlerine yeni atandığı yer olan Trabzon’da da bir dostlarının olduğunu belirterek teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 15:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SGK, kayıt dışı istihdama göz yummayacak
    1. SGK, kayıt dışı istihdama göz..
    2. Irak'ın eski Başbakanı'ndan "İsrail'e..
    3. Yerli uçağın adresi Yenişehir oldu
    4. Deniz Baykal'dan flaş çağrı: Harekete..
    5. TOKİ 2020 yılında kampanya yapacak mı?..
    6. Kayyuma destek ziyaretleri devam ediyor
    7. Uzmanlar bağımlılık yapan 'TikTok'a..
    8. AK Parti Milletvekili Kiler,..
    9. Rusya'da "casuslukla" suçlanan ABD..
    10. Türksat AŞ, MXGP'nin iletişim sponsoru..
    11. Yapıcı: "Fatsalılar gönlümde taht..
    12. Kayseri emniyetinden dev tütün..
    13. "Dinimizde kadının canı, onuru ve..
    14. Samsun'da sağanak
    15. Kırşehir'de sahte içkiyi plastik su..
    16. Temizlenen kurban kesim yerlerine gül..
    17. Finansal Hizmetler Güven Endeksi..
    18. Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 3..
    19. Türkiye'nin konuştuğu katilin ilk..
    20. Eğitim - Bir- Sen’den toplu sözleşme..
    21. Osmanlıspor, Başkent derbisi öncesi..
    22. Kaymakam Özderin’e veda yemeği
    23. İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi..
    24. Parklar Gece kartallarıyla denetlendi
    25. Leyla Atakan doğum gününde unutulmadı
    26. Çeşme’de spor festivali heyecanı
    27. Vali yardımcıları Bayburt’a veda ediyor
    28. Katil İsrail AA kameramanını alıkoydu!
    29. TOKİ evlerinin teslim süresi kaç ay..
    30. Başakşehirli gençler belediye için..
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar