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Ekonomi Yapı ve Kredi Bankası satılacak mı? KAP açıklaması yapıldı
Ekonomi

Yapı ve Kredi Bankası satılacak mı? KAP açıklaması yapıldı

Yeniakit Publisher
2024-05-31 19:30:00 -
Yapı ve Kredi Bankası satılacak mı? KAP açıklaması yapıldı

Koç Holding'in, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğu payların satışına yönelik ön görüşmelerin sona erdiği bildirildi.

Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Basın-yayın organlarında çıkan haberler üzerine Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğumuz payların satışına yönelik ön görüşmeler yaptığımızı belirten bir özel durum açıklaması yapmıştık. Yapılan ön görüşmelerde bir sonuca ulaşılamadığı için görüşmelerin sonlandırılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA

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