  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yapı Kredi Portföy, "Türkiye’nin En İyi Portföy Yönetim Şirketi" seçildi
Ekonomi

Yapı Kredi Portföy, "Türkiye’nin En İyi Portföy Yönetim Şirketi" seçildi

Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker: - "Kurumsal ve bireysel müşterilere yönelik kurulmuş 35 yatırım ve serbest fon, 26 emeklilik fonu ve kişiye özel yatırım modellerinden oluşan iş hacmimiz ile yaklaşık 39 milyar TL’lik varlığı yönetiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-31 12:33:24 -
Yapı Kredi Portföy, "Türkiye’nin En İyi Portföy Yönetim Şirketi" seçildi

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Portföy, 2020 yılı için Global Brands dergisi tarafından “Türkiye’nin En İyi Portföy Yönetim Şirketi” seçildi.

Yapı Kredi Portföy’den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker, sektörün öncü şirketlerinin başında geldiklerini ve Yapı Kredi Portföy’ün her sene artan müşteri memnuniyeti ile ulusal ve uluslararası arenada daha fazla takdir gördüğünü belirtti.

Peker, Yapı Kredi Portföy olarak en büyük hedeflerinin müşterilerinin, yüksek güven ile yatırımlarını emanet edebilecekleri bir portföy yönetimi hizmeti sunmak olduğunu bildirdi.

Müge Peker, “Her sene artan müşteri memnuniyeti ile hedefimize ulaştığımızı görmek bizleri çok memnun ediyor. Kurumsal ve bireysel müşterilere yönelik kurulmuş 35 yatırım ve serbest fon, 26 emeklilik fonu ve kişiye özel yatırım modellerinden oluşan iş hacmimiz ile yaklaşık 39 milyar TL’lik varlığı yönetiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Global Brands tarafından tüm süreçlerinin titizlikle değerlendirildiğine işaret eden Peker, “İnovasyon, kalite, marka yönetimi, portföy yönetimi süreçlerimiz, getiriler ve müşteri hizmetleri alanlarındaki üstün başarımız sonucunda bu önemli ödüle layık görüldük. Tüm bu kriterlerde yüksek performans sergilememiz, müşterilerimizin bizlere duyduğu güveni teyit ederken, önümüzdeki yıllarda da daha fazlasını başarmak adına bizlere motivasyon kaynağı oldu.” ifadelerini kullandı.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan Türkiye karşıtı yeni adım! Savaş uçakları gönderdiler
Dünya

Rusya'dan Türkiye karşıtı yeni adım! Savaş uçakları gönderdiler

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, Rusya'nın Türkiye ve Azerbaycan karşıtı bir hamleye imza a..
Beşiktaş, yeni stoperi Türkiye'ye getiriyor
Spor

Beşiktaş, yeni stoperi Türkiye'ye getiriyor

Kara Kartal, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Atletico Madrid'in stoperi Francisco Montero'yu İstanbul'a getiriyor.

Karar açıklandı! İl dışına çıkmaları yasaklandı
Gündem

Karar açıklandı! İl dışına çıkmaları yasaklandı

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı