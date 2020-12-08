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Aktüel Yapı Kredi Mobil’den İstanbulkart’a bakiye yükleme imkanı
Aktüel

Yapı Kredi Mobil’den İstanbulkart’a bakiye yükleme imkanı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 14:50:02 -
Yapı Kredi Mobil’den İstanbulkart’a bakiye yükleme imkanı

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi hayata geçirdiği yeniliğiyle İstanbulkart sahiplerine bakiyeleri bittiğinde Yapı Kredi Mobil’den anında bakiye yükleme imkânı veriyor.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, banka, müşterilerinin hayatını kolaylaştıran ve sınırları kaldıran yeniliklerine bir yenisini daha ekledi.

Yapı Kredi hayata geçirdiği yeniliğiyle, İstanbulkart sahiplerine bakiyeleri bittiğinde Yapı Kredi Mobil’den anında bakiye yükleme imkanı sunuyor

Yapı Kredi müşterileri Yapı Kredi Mobil’i kullanarak bireysel kredi kartlarından, World Nakit Dijital ön ödemeli kartlarından veya hesaplarından İstanbulkart’larına hızlı, kolay ve masrafsız bir şekilde yükleme yapabiliyor.

Üstelik bakiyeleri belirli bir tutarın altına düştüğünde Yapı Kredi kartlarından ya da hesaplarından belirleyecekleri tutara göre otomatik bakiye yükleme talimatı da verebiliyor. Ayrıca Yapı Kredi, otomatik bakiye yükleme talimatı veren kullanıcılara toplamda 50 TL puan hediye ediyor.

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