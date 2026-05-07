Son dakika! Afyon'da ipler koptu! CHP’den Burcu Köksal’a muhtıra

Gazeteci Sinan Burhan’ın Ak Parti’ye geçeceğini iddia ettiği CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında tartışmalar sürerken CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığından dikkat çeken bir açıklama geldi. Muhtıra gibi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kamuoyuna duyuru Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında halkın iradesiyle seçilen belediye başkanımızın, kendisine destek veren vatandaşlarımızın güven ve beklentilerine uygun bir duruş sergilemesi en temel sorumluluğudur."

"Bizler; seçmenin ortaya koyduğu iradenin korunmasından, Cumhuriyet Halk Partisi’nin temsil ettiği siyasi çizginin sürdürülmesinden yana tavır almaya devam edeceğiz. Başkanımızın, Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi olan CHP’nin kimliği ve halkın kendisine emanet ettiği irade doğrultusunda hareket ettiği sürece CHP Afyonkarahisar Örgütleri olarak yanında durmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz."