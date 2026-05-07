O teröristin hamisi de CHP çıktı! ODTÜ’deki Bayrak Saldırısının Arkasında DHKP-C ve CHP Bağlantısı

ODTÜ'de Müslüman ve Türk bayrağı taşıyan öğrencilere saldırıyı başlatan kişinin, terör örgütü DHKP-C’nin sözde Ankara sorumlusu olduğu iddia edilen İlhan Kaya olduğu bildirildi. Geçmişte terör örgütü üyeliğinden hapis yatan Kaya'nın, üniversite kampüsündeki gerginliği tırmandıran isimlerin başında yer aldığı ifade edildi.

CHP’li Hüseyin Aygün Detayı

Olayın ardından yapılan incelemelerde, saldırgan İlhan Kaya ile CHP arasındaki bağlantı dikkat çekti. Kaya’nın 2012 yılında tutuklandığı, ancak dönemin CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısı ve "tutuklu öğrenciler" temalı eylemlerinin ardından cezaevinden tahliye edildiği ortaya çıktı.

Geçmişteki Meclis Desteği Arşivlerde

Paylaşılan arşiv belgelerinde ve fotoğraflarda, Hüseyin Aygün’ün meclis çatısı altında gerçekleştirdiği basın toplantısında söz konusu şahıslara destek verdiği görülüyor.

2012 tarihli kayıtlarda, Aygün’ün ODTÜ’lü öğrenciler ve öğretim görevlileriyle birlikte yaptığı açıklamaların, o dönem "öğrenci hakları" kılıfıyla terör örgütü sempatizanlarını aklamaya yönelik olduğu eleştirileri yapılıyor.

Savunma sanayisindeki başarılara ve milli değerlere saldırıların arttığı bir dönemde, bu tür olayların faillerinin geçmişteki siyasi bağlantıları kamuoyunda büyük tepki topluyor.