O teröristin hamisi de CHP çıktı! ODTÜ’deki Bayrak Saldırısının Arkasında DHKP-C ve CHP Bağlantısı
Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) Türk bayrağı açan milliyetçi öğrencilere yönelik gerçekleştirilen saldırının yankıları sürüyor. Cam şişelerin kullanıldığı ve terör sempatizanlarının başlattığı saldırının faili hakkında çarpıcı bilgiler gün yüzüne çıktı.
ODTÜ'de Müslüman ve Türk bayrağı taşıyan öğrencilere saldırıyı başlatan kişinin, terör örgütü DHKP-C’nin sözde Ankara sorumlusu olduğu iddia edilen İlhan Kaya olduğu bildirildi. Geçmişte terör örgütü üyeliğinden hapis yatan Kaya'nın, üniversite kampüsündeki gerginliği tırmandıran isimlerin başında yer aldığı ifade edildi.
CHP’li Hüseyin Aygün Detayı
Olayın ardından yapılan incelemelerde, saldırgan İlhan Kaya ile CHP arasındaki bağlantı dikkat çekti. Kaya’nın 2012 yılında tutuklandığı, ancak dönemin CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısı ve "tutuklu öğrenciler" temalı eylemlerinin ardından cezaevinden tahliye edildiği ortaya çıktı.
Geçmişteki Meclis Desteği Arşivlerde
Paylaşılan arşiv belgelerinde ve fotoğraflarda, Hüseyin Aygün’ün meclis çatısı altında gerçekleştirdiği basın toplantısında söz konusu şahıslara destek verdiği görülüyor.
2012 tarihli kayıtlarda, Aygün’ün ODTÜ’lü öğrenciler ve öğretim görevlileriyle birlikte yaptığı açıklamaların, o dönem "öğrenci hakları" kılıfıyla terör örgütü sempatizanlarını aklamaya yönelik olduğu eleştirileri yapılıyor.
- Saldırı Yöntemi: Terör sempatizanları, Türk bayrağı açan öğrencilere cam şişelerle saldırdı.
- Failin Kimliği: İlhan Kaya (DHKP-C sözde Ankara sorumlusu).
- Siyasi Himaye: Saldırganın tahliyesinde ve meclis gündemine taşınmasında CHP’li Hüseyin Aygün’ün aktif rol oynadığı iddia ediliyor.
Savunma sanayisindeki başarılara ve milli değerlere saldırıların arttığı bir dönemde, bu tür olayların faillerinin geçmişteki siyasi bağlantıları kamuoyunda büyük tepki topluyor.