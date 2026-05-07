Altında tehlike çanları! İslam Memiş uyardı!

Altın piyasasında hareketlilik sürerken, Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş katıldığı televizyon programında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yatırımcılar ve düğün hazırlığında olan vatandaşlara seslenen Memiş, yılın geri kalanına ilişkin öngördüğü kritik fiyat seviyelerini paylaştı.

ALTIN “UCUZ DİYE ALMAYIN”

Uzman Memiş, son günlerde yükselen sahte ve düşük ayarlı altınla ilgili yatırımcıları uyardı. Özellikle Web siteleri üzerinden gerçekleştirilen alışverişlerdeki riskin giderek arttığını belirtti.

“Ucuz altın diye bir şey yok. Vatandaşlar birebir görmeden, güvenilir yerlerden alışveriş yapmalı” dedi. Modern teknolojilerle üretilen taklit ürünlerin ayırt edilmesinin zorlaştığını ifade eden Memiş, fiziki kuyumculardan alışverişin daha güvenli olduğunun altını çizdi.

PİYASADAKİ DALGALANMA NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Piyasalarda hareketliliğin öncelikli gündem maddesi olduğunu vurgulayan Memiş, altın değerlerinde yıl sonuna kadar yükseliş yerine dalgalanmaların yaşanacağını belirtti.

Ons altında pozitif bir seyrin devam ettiğini söyleyen uzman, “Bir gün yükseliş, bir gün düşüş göreceğimiz bir süreçteyiz. Bu dalgalı yapı yıl sonuna kadar devam edebilir” uyarısında bulundu.

Enerji fiyatlarındaki zamların zaman zaman altını aşağı çektiğini belirten Memiş, bunun kısa süreli olduğunu ve temel yönün yukarıda olduğunu belirtti.

YIL SONUNA DAİR BEKLENTİ NE YÖNDE?

Altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, ons altın tarafında hedefin yukarı yönlü olduğunu vurguladı. Mevcut koşullar altında ons altın için 5.880 – 6.000 dolar aralığının gündemde olduğunu ifade eden Memiş, gram altın tarafında ise yaz aylarına işaret etti.

Düğün sezonuna dikkat çeken Memiş, “Temmuz-Ağustos döneminde gram altında 8 bin lira seviyesinin üzeri sürpriz olmaz. Yıl sonuna kadar yükseliş beklentimiz devam ediyor” dedi.

Altının 2026 yılına hızlı başladığını hatırlatan Memiş, yatırımcıların bu noktada beklentilerini doğru yönetmesi gerektiğini söyledi. Yılın ilk ayında güçlü bir getiri sağlandığını belirten Memiş, “Gram altın yılın başında 6.150 lira seviyesindeydi, kısa sürede 8 bin lira seviyesine yaklaştı. Yani yıllık getiriyi çok erken verdi. Bu yüzden her ay aynı yükselişi beklemek gerçekçi değil” değerlendirmesinde bulundu.

YATIRIMCI İÇİN YAŞANAN DÜŞÜŞ BİR FIRSAT MI?

Mart ve nisan aylarında yaşanan düşüşlerin önemli bir fırsat sunduğunu ifade eden Memiş, özellikle altın borcu olanlar ve düğün hazırlığı yapanların bu gerilemeleri iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. Kısa vadeli düşüşlerin kalıcı bir trend anlamına gelmediğini vurgulayan Memiş, yatırımcıların panikle değil, uzun vadeli perspektifle hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Piyasadaki dalgalanmaların devam edeceğini yineleyen Memiş, yatırımcılara “ana hikayeye odaklanın” çağrısında bulundu. Küresel belirsizlikler, enflasyon ve jeopolitik gelişmelerin altını desteklemeye devam ettiğini belirten Memiş, “Altın uzun vadede güvenli liman olma özelliğini koruyor. Ancak kısa vadeli sert hareketlere karşı temkinli olmakta fayda var” diyerek sözlerini tamamladı.