Hazine, 400 milyon liralık seçim parasını HDP'den geri istedi

AK Parti’li eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Tayyar, 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde HDP’nin kapatılma ihtimaline karşı seçime Yeşil Sol Parti çatısı altında katıldığını, EHP, TÖP ve EMEP gibi sol partilerin de aynı çatı altında ittifak oluşturarak seçime girdiğini hatırlattı.

DOSYA YARGITAY'DA

Tayyar’ın aktardığına göre, seçim sürecinde Hazine tarafından kanun gereği HDP’ye yaklaşık 400 milyon lira seçim yardımı yapıldı. Ancak HDP’nin kendi adıyla seçime katılmaması üzerine Hazine’nin söz konusu yardımın iadesini talep ettiği ifade edildi. HDP’nin ise “seçime ittifakla katıldık” gerekçesiyle iade talebini reddettiği, buna karşılık Hazine’nin “ittifak değil, yeni bir parti olarak seçime girildiği” görüşünü savunduğu kaydedildi. Taraflar arasındaki anlaşmazlığın yargıya taşındığını belirten Tayyar, dosyanın halen Yargıtay incelemesinde olduğunu bildirdi. Tayyar, paylaşımında “Bakalım, 400 milyon liranın akıbeti ne olacak, izleyelim” ifadelerini kullandı.