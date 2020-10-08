Yapı Kredi internet bankacılığı şifre alma, Yapı Kredi internet şubesi bloke kaldırma, Yapı Kredi internet şubesi indir, Yapı Kredi internet bankacılığı kapatma. Maaşlarını Yapı Kredi’den alan çalışanlar, Yapı Kredi internet bankacılığı şifresi nasıl alınır? Sorusunu sormakta. Her nerede olursanız olun, internetin olduğu her yerden Yapı Kredi internet bankacılığı şifresi almak mümkün. Yapı Kredi mobil, internet şubesi şifresinin nasıl alınacağına geçelim.

Yapı Kredi internet siesine girdikten sonra sağ üst köşede internet şubesi sekmesine tıklanılır. Bireysel ya da kurumsal şifre alınacaksa ilgili alan seçilir. Bireysel giriş işlemlerinin altında kart işlemlerim ve şifre al-şifremi unuttum sekmesi yer almaktadır. İnternet ve Mobil Şube şifrenizi unuttuysanız ya da yeni şifre almak istiyorsanız, Şifre Al butonu ile hemen şifrenizi alabilirsiniz. Şifre al-şifremi unuttum sekmesi tıklanıldığında müşteri doğrulama kısmında TC kimlik numarası ve cep telefonu girilir ve devam tuşuna basıldıktan sonra SMS ile doğrulama kısmındaki bilgiler doldurulduktan sonra devam tıklanılır ve Bilgi girişi daha sonra şifre belirleme alanları doldurulur. Böylelikle Yapı Kredi internet bankacılığı şifresi alınmış olunur. Girilen bilgiler doğrultusunda Yapı Kredi internet şube girişi gerçekleştirilir.

Yapı Kredi ATM’lerinden şifre nasıl alınır?

Yapı Kredi ATM’lerinden internet, mobil şube şifresi alınabileceğini biliyormuşsunuz? Yapı Kredi ATM’lerinden şifre almak için şu yolları izlemek gerekir: