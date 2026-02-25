Yapay zekaya askeri el: Anthropic’e Pentagon ültimatomu

ABD savunma yetkilileri, Pentagon ile yapay zeka şirketi Anthropic arasındaki şirketin Claude'un bakanlık tarafından kullanılmasına ilişkin görüşmelerde ültimatom verdi. Savunma bakanlığı, şirketten teknolojisinin kullanımına ilişkin taleplerini kabul etmesini istedi.

Aksi halde cuma günü savunma üretimini düzenleyen yasaları devreye sokabileceğini bildirdi. Bu adım, şirketin devlet ihalelerini tehlikeye atabilecek ‘tedarik zinciri riski’ sınıflandırmasına yol açabilir.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, şirketin askeri sistemlerde kullanılan yapay zeka modeline yönelik kısıtlamalar konusunda anlaşmaya varılmaması durumunda Soğuk Savaş döneminden kalma Savunma Üretim Yasası’nı uygulamaya koyabileceklerini söyledi.

Bu yasa, hükümete şirketleri ulusal çıkarları gözeten şekilde hareket etmeye zorlayabilme yetkisi tanıyor. Ancak uzmanlar, üretim odaklı bu yasanın yazılım şirketlerine uygulanmasının sıra dışı olacağını belirtiyor.

Pentagon yetkilileri, askeri kurumların teknolojiyi yasal şekilde kullanma sorumluluğuna sahip olduğunu vurgularken, şirketlerin kullanım şartlarını tek taraflı belirleyemeyeceğini savunuyor. Yetkililer, savunmanın tüm yapay zeka sözleşmelerinde teknolojinin her türlü yasal amaçla kullanılabilmesine izin verilmesi gerektiğini düşünüyor.

Şirket ise Amerikan basınına göre teknolojisinin gözetim veya otonom silah sistemlerinde kullanılmaması yönünde güvence istiyor. Anthropic, yapay zeka modelinin insan denetimi olmadan silah sistemlerinde kullanılmasına karşı çıktığını ve askeri kullanımın etik sınırlar içinde kalması gerektiğini savunuyor.

Görüşmeler sırasında Pentagon, şirketin askeri ortağı Palantir Technologies ile yaşanan bir iletişim sorunu nedeniyle şirketten açıklama istedi. Ancak şirket yetkilileri, söz konusu askeri operasyonla ilgili herhangi bir girişimlerinin olmadığını belirtti.

ABD savunması ayrıca teknoloji şirketleriyle iş birliğini genişletmek istiyor. Pentagon’un, yapay zeka modeli Grok’u geliştiren xAI ile anlaşma sağladığı, fakat modelin sınıflandırılmış sistemlere entegrasyonunun zaman alacağı bildirildi. Aynı zamanda Google LLC ile de benzer bir anlaşma üzerinde çalışıldığı ancak sürecin tamamlanmadığı ifade edildi.