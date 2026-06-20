Yapay zekanın kurbanı oldu! Ankara’da sahte Yargıtay kararı veren avukata çifte soruşturma!

Yapay zekanın dilekçeye eklediği Yargıtay kararlarının tamamen uydurma ve hatalı çıkması üzerine, uyanık avukat hakkında "yanıltıcı bilgi vermek" suçundan hem savcılık hem de baro tarafından jet hızıyla soruşturma başlatıldı.

Kızılcahamam'daki duruşmada Avukat E.Ç.'nin mahkemeye sunduğu savunma dilekçesini inceleyen karşı taraf avukatı, metindeki Yargıtay kararlarının şüpheli olduğunu sezdi. Durumu hemen mahkeme heyetine bildiren avukatın uyarısı üzerine hakim, kararların esas ve karar numaralarını UYAP sistemi üzerinden sorgulattı. Yapılan incelemede, dilekçede dağ gibi sunulan Yargıtay kararlarının sistemde hiçbir karşılığının bulunmadığı ve numaraların tamamen hayali olduğu tespit edildi. Mahkeme, aynı gün içinde Ankara Barosu ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"Yapay Zeka Künyeleri Yanlış Yazdı, Kasıt Yok"

Hakkında çifte soruşturma açılan talihsiz avukat E.Ç. ise savcılıkta ibretlik bir savunmaya imza attı. Dilekçe metnini kendilerinin hazırladığını ancak içtihat bulması için yapay zekadan yararlandıklarını itiraf eden avukat, şu ifadeleri kullandı:

"Üç avukat birlikte çalışıyorduk ancak dilekçedeki imza bana aitti. Hazırladığımız metnin içeriğini değiştirmedik. Yapay zekâ, mevcut Yargıtay kararlarını ekledi ancak bu kararlara ait künyeleri yanlış yazdı. Daire numaraları ve karar künyeleri yanlış yazılmıştı. İçerik doğruydu, numaralar yanlıştı. Ortada sehven yapılmış bir hata var, kasıt yok."

25 Yıllık Meslek Hayatında Meslektaşlarının Dilinden Düşmüyor

Teknoloji merakı yüzünden hem savcılık hem de baro kıskacına alınan avukat E.Ç., bu trajikomik olayın ardından adliyede ve meslektaşları arasında adeta bir şaka ve dalga konusu haline geldiğini belirtti. 25 yıllık tertemiz meslek hayatında ilk defa böyle bir soruşturmayla karşı karşıya kaldığını söyleyen tecrübeli hukukçunun, yapay zekanın "halüsinasyon" kurbanı olması, dijital sistemlerin hukuki süreçlerde denetimsiz kullanılmasının ne denli büyük tehlikeler doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.