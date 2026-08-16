Örgütten bir açıklama daha geldi: YPG’yi feshediyoruz

PYD-SDG Ayn-el Arab (kendi tabiriyle Kobani) Sorumlusu Mahmut Berhudan, Türkiye Gazetesi’ne tarihî açıklamalarda bulundu. Suriye ordusu ve hükûmeti ile entegrasyon konusunda bütün sıkıntıların aşıldığını kaydeden Berhudan “Önümüzdeki birkaç gün içerisinde YPG-SDG’nin feshini duyuracağız. Özerk yönetim yapısı da ortadan kalkacak. Tek ordu, tek devlet, tek bir bayrak, ortak vatan çerçevesinde el ele yeni Suriye’yi inşa edeceğiz” dedi.

“ERDOĞAN VE BAHÇELİ GERÇEK VATANSEVER”

Suriye’de gelinen noktanın Türkiye’de yürütülen “Terörsüz Türkiye” sürecinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Berhudan “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli çok büyük riskleri olsa da belki de bin yılın hamlesini yaptı. Akan kanı durdurmanın yanında açılan yeni sayfanın sadece Suriye, Irak, İran sathında değil yeniden şekillenen Orta Doğu jeopolitiğine çok önemli etkileri olacak. Bunu da yakın zamanda göreceğiz. Bu açıdan bakıldığında Sayın Erdoğan ve Bahçeli’nin üstlendiği misyon gerçek bir vatansever sorumluluğu ve geleceği inşa tavrıdır. Dâhiyane bir çözüm yöntemi ürettiler. Zaten bundan başka çözüm de yoktu. Kürtleri yok sayarak ya da ihmal ederek bu kaos ikliminden çıkmak zordu. Bunu Erdoğan ve Bahçeli’nin çok net gördüğünü düşünüyorum. Böyle bir adımı da zaten ancak büyük devlet adamları atabilir ve tarihe geçebilir” dedi.

“İSLAM ÜMMETİ ÇERÇEVESİNDEN KÜRTLER RAHATSIZ OLMAZ”

Askerî entegrasyonla eş zamanlı olarak kamu kurumları ve petrol kuyularının devri gibi aşamaların da tamamlanma aşamasında olduğunu kaydeden PYD-SDG Kobani Sorumlusu Mahmut Berhudan “Birlikte yaşamanın kodları her anlamda şekilleniyor. Kürtler öz itibarı ile Müslüman bir topluluk ve Suriye’de ya da yaşadığımız coğrafyalarda İslam ümmeti çerçevesi hiçbir Kürdü rahatsız etmez” tespitinde bulundu ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu bizim doğal sosyolojimiz. Suriye içerisinde de diğer coğrafyalarda da varlığımızı ancak bu şekilde sürdürebiliriz. Aynı bayrak, aynı devlet, ortak vatan ve ordu ile ancak ayakta kalabiliriz.”

“AYRI DEVLET TALEBİMİZ YOK”

Berhudan şunları söyledi:

“Bizim ayrı bir devlet (Kürdistan) talebimiz yok. Aslında hiçbir zaman Suriye’de ayrı devlet kuracağız demedik. Mesela ‘Kobani müstakil devlet olacak’ demek akıl dışı bir çılgınlıktır. Suriye Kürtleri ülkenin her tarafına yayılmış, dil, din, kültür olarak bu toplumun güçlü ve derin bir parçasıdır. Doğru tabirle etle tırnak olduk. Bu durum Türkiye için de farklı değil.

Türkiye’nin her tarafında binlerce akrabam var. Hepsini görmek istiyorum. Arada engeller kalksın ve onlarla kucaklaşayım istiyorum. Bizi 1926 Brüksel hattı ile bıçakla doğrar gibi ayırdılar. Şimdi bu parantezi kapatma ve barış zamanı.

DEAŞ saldırdığında Kobani boşaldı ve halkımızın tamamı Türkiye’ye geçti. Orada hürmet gördüler. Biz bunları unutamayız. Geride kalan 15 yıllık dönemde elbette hatalar oldu ancak hepsini geride bıraktık. Artık barışı, birliği ve birlikte geleceğimizi inşa etmeyi konuşmak zorundayız. Elbette zorluklar var ancak selamete çıkacağımıza yürekten inanıyorum.”