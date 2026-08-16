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Gündem "Türkiye’yi satın alırım" diyen PETLAS'ın sahibi gözaltında! Evinde uyuşturucu bulundu
Gündem

"Türkiye’yi satın alırım" diyen PETLAS'ın sahibi gözaltında! Evinde uyuşturucu bulundu

Yeniakit Publisher
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"Türkiye’yi satın alırım" diyen PETLAS'ın sahibi gözaltında! Evinde uyuşturucu bulundu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Narkotik ekipleri dev bir operasyon gerçekleştirdi. Geçtiğimiz dönemlerde THY uçağında çıkardığı rezaletle gündeme gelen Petlas’ın sahibi Abdulkadir Özcan’ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

ARALARINDA PETLAS'IN SAHİBİNİN DE BULUNDUĞU 18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma çerçevesinde PETLAS'ın sahibi Abdulkadir Özcan'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli ile umuma açık eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren 5 işletmenin yöneticileri olduğu belirtilen 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerinin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonlarda Özcan'ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

EVİNDEN 175,45 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

 

Operasyon kapsamında Abdulkadir Özcan'ın ikametinde de arama yapıldı. Aramada, daralı ağırlığı 175,45 gram olan ve ilk incelemede renk, koku ve görünümü itibarıyla esrar olduğu değerlendirilen madde bulundu. Ele geçirilen maddenin kesin niteliğinin belirlenmesi için kriminal incelemenin sürdüğü belirtildi.

Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

"TÜRKİYE’Yİ SATIN ALIRIM" SÖZLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Abdulkadir Özcan, daha önce 13 Aralık 2024'te Türk Hava Yolları'nın Dubai-İstanbul seferinde yaşanan olayla gündeme gelmişti.

Business Class bölümünde seyahat eden Özcan'ın, kabin ekibinin alkol servisini durdurmasının ardından görevliler ve diğer yolcularla tartıştığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Olay sırasında Özcan'ın, “Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben milyar dolarlık adamım. Türkiye'yi satın alırım.” şeklinde bağırdığı görülmüştü.

THY KARA LİSTEYE ALMIŞTI

THY tarafından yapılan açıklamada, Özcan'ın alkolün etkisiyle taşkınlık çıkardığı ve kabin ekibi ile yolculara sözlü saldırıda bulunduğu belirtilmişti.

Kabin ekibince kelepçelenerek etkisiz hale getirilen Özcan, uçağın İstanbul'a inişinin ardından kolluk kuvvetlerine teslim edilmişti. THY de olayın ardından Özcan'ı kara listeye almıştı.

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