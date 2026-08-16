Suudi destekli güçler 24 saatte 181 kez saldırdı! İç savaş şiddetleniyor

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ordunun son 24 saatte Husilere ait askeri mevziler ve tehdit kaynaklarına yönelik 181 askeri operasyon gerçekleştirdiğini belirtti.

Operasyonlarda insansız hava araçları (İHA), topçu birlikleri ve roketatarların kullanıldığını, saldırıların çatışma hatlarının farklı noktalarındaki Husi mevzileri, ateş kaynakları ve askeri kapasitelere yönelik düzenlendiğini aktaran Nezili, operasyonların Taiz, Marib, Ebyen, Dali ve Hudeyde illerinin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Nezili, operasyonlarda Husilerden onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını, ayrıca onlarca askeri araç ve ekipmanın yanı sıra bazı silah ve mühimmat depolarının imha edildiğini aktardı.

Yemen ordusunun tehdit kaynaklarına ulaşma ve bunları etkisiz hale getirme kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Nezili, operasyonların askeri komutanlığın belirlediği zaman, yer ve yöntemlerle sürdürüleceğini belirtti.

HUSİLER: 4 KİŞİ ÖLDÜ

Operasyonlarda görev alan birliklerin çatışma kurallarına ve uluslararası insancıl hukuk hükümlerine uyduğunu dile getiren Nezili, sivillerin korunması için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

Yemen ordusu sözcüsü ayrıca sivillere, Husilere ait askeri mevzi ve toplanma alanlarından uzak durmaları, grubun saflarına katılmamaları ve askeri mevzilere yaklaşmamaları çağrısında bulundu.

Husiler ise bugün yaptıkları açıklamada, aralarında üst düzey bir komutanın da bulunduğu 4 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Yemen'de yaklaşık 12 yıl önce başlayan iç savaş, başkent Sana dahil ülkenin bazı bölgelerini 21 Eylül 2014'ten bu yana kontrolleri altında tutan Husiler ile hükümet güçleri arasında sürüyor.

Taraflar arasında Nisan 2022'den bu yana görece sakin bir dönem yaşanırken, son haftalarda Marib, Cevf, Dali ve Taiz başta olmak üzere çeşitli bölgelerde çatışmalar yeniden yoğunlaştı. Yemen, dünyanın en ağır insani ve ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya bulunuyor.