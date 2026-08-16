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Gündem ‘Altınlar kuyumcuda ele geçirildi’ yalanı: Kurişlerin evindeki servet için açıklama geldi!
Gündem

‘Altınlar kuyumcuda ele geçirildi’ yalanı: Kurişlerin evindeki servet için açıklama geldi!

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‘Altınlar kuyumcuda ele geçirildi’ yalanı: Kurişlerin evindeki servet için açıklama geldi!

Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen dev soruşturmada köşeye sıkışan örgüt militanlarının sosyal medyada yaymaya çalıştığı "Altınlar kuyumcu deposunda bulundu" algı operasyonu ellerinde patladı. Kimya şirketinin genel merkezinde ve araçlarda ele geçirilen 200 kiloyu aşkın külçe altın ile milyonluk dövizin kuyumculuk faaliyetiyle hiçbir bağının bulunmadığı kesinleşti.

Suç örgütü lideri Alihan Kuriş’in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in evinden 200 kilogram altın çıkmıştı. Kuriş militanları sosyal medyadan, “Altınlar evde değil kuyumcuda bulundu” yalanını ortaya attı. Adli kaynaklardan konuya ilişkin açıklama geldi.

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı sosyal medya hesaplarında, soruşturma kapsamında ele geçirilen yaklaşık 200 kilogram altının bir kuyumcu deposunda bulunduğu yönünde paylaşımlar yapıldığı görüldü.

Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Adli makamlardan edinilen bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele birimlerince, firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş’in saklanabileceği adreslerin tespitine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında söz konusu altınlara ulaşıldı.

Yapılan çalışmalarda altınların Yılmazlar Kimya’ya ait depoda bulunduğu, söz konusu firmanın ise kuyumculuk alanında faaliyet göstermediği belirlendi. Dolayısıyla ele geçirilen altınların rutin bir kuyumculuk faaliyeti kapsamında bir kuyumcu deposunda bulunduğu yönündeki paylaşımların soruşturma bulgularıyla örtüşmediği belirtildi.

Adli kaynaklar, “Altınların kaynağı, mülkiyeti, söz konusu depoda bulundurulma nedeni ve soruşturma kapsamındaki kişi ve şirketlerle bağlantıları adli makamlarca ayrıntılı olarak araştırılmaktadır. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir” ifadelerine yer verdi.

HİLMİ TUNA KURİŞ’E YÖNELİK ARAMALARDA TEK BİR ADRESTE ELE GEÇİRİLENLER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/153745 sayılı Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında;

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce, Ümraniye ilçesi Yamanevler Mahallesi Ö. Faik Atakan Caddesi No: 3 adresinde bulunan Yılmaz Plaza (Yılmaz Kimya Genel Merkezi) ile binanın otoparkındaki bir araçta yapılan aramalarda;

  • 206 adet külçe altın — 1 milyar 381 milyon TL
  • 358.100 ABD doları — 17 milyon 127 bin TL
  • 102.300 avro — 5 milyon 655 bin TL
  • 1 adet kamera kayıt cihazı
  • 3 adet ruhsatsız silah ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen altın ve dövizin toplam TL karşılığı 1 milyar 403 milyon 782 bin TL’dir.

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