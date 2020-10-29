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Spor Yapay zekanın kafası karıştı: Yan hakemin keli mi, top mu?
Spor

Yapay zekanın kafası karıştı: Yan hakemin keli mi, top mu?

İskoçya’daki Inverness Caledonian Thistle kulübünün maç yayınları için kullandığı yapay zeka kamerası, yan hakemin keli ile futbol topunu karıştırınca, bu sezon takıma ilk puanı getiren gol yayınlanamadı.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 16:49:00 -
Yapay zekanın kafası karıştı: Yan hakemin keli mi, top mu?

Inverness Caledonian Thistle, geçen hafta sonu Caledonian Stadı’nda Ayr United’ı konuk etti.

Ligdeki ilk maçını kaybeden Inverness Caledonian Thistle, Ayr United mücadelesinin 86. dakikasında Nikola Todorov’un golü ile sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak ligdeki ilk puanını almış oldu.

Skor'un haberine göre, tasarruf için maç yayınlarını yapay zeka ile çalışan kamera sistemine emanet eden İskoç ekibi Inverness Caledonian Thistle, hesapta olmayan bir problemle karşı karşıya kaldı.

Yapay zeka sistemi ile hareket eden kamera, futbol topu ile hakemin kafasını karıştırınca izleyiciler takıma ilk puanı kazandıran gol yerine, yan hakemin kafasını izlemek durumunda kaldı.

​Kameraman ekibi ve profesyonel kayıt cihazlarının çok pahalı olması nedeni ile pek çok küçük kulüp yapay zeka destekli kameraları kullanıyor.

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