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Yapay zekâlı akıllı hoparlör HUAWEI AI Cube

Akıllı hoparlöre sahip olan markalar kervanına HUAWEI de katıldı. HUAWEI, IFA 2018 kapsamında, 4G Router ve Amazon Alexa destekli akıllı hoparlör özelliklerini tek donanımda toplayan HUAWEI AI Cube ürününü tanıttı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 10:03
Yapay zekâlı akıllı hoparlör HUAWEI AI Cube

Çinli teknoloji devi aynı cihaz üzerinden kullanıcılara internete kolayca erişim imkânı da sağlıyor. Ek olarak, akıllı cihazlarını yine AI Cube ile kontrol edebilen kullanıcılar, kompakt tasarımıyla öne çıkan bu cihazla, son derece kaliteli bir müzik deneyimi de yaşayabilecekler.

4G LTE üzerinde Wi-Fi desteği de sunan HUAWEI AI Cube, akıllı ev konseptine uygun bir altyapı sunuyor.

HUAWEI AI Cube Alexa ile de uyumlu çalışabiliyor. Kullanıcılar cihazın bu özelliği sayesinde, 45 binden fazla Alexa komutu ile 2 bine yakın markaya ait 12 binden fazla Alexa uyumlu akıllı ev ürününü kontrol edebiliyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 10:03
  1. HUAWEI AI Cube
  2. akıllı hoparlör

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