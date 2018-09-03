Yapay zekâlı akıllı hoparlör HUAWEI AI Cube

Çinli teknoloji devi aynı cihaz üzerinden kullanıcılara internete kolayca erişim imkânı da sağlıyor. Ek olarak, akıllı cihazlarını yine AI Cube ile kontrol edebilen kullanıcılar, kompakt tasarımıyla öne çıkan bu cihazla, son derece kaliteli bir müzik deneyimi de yaşayabilecekler.

4G LTE üzerinde Wi-Fi desteği de sunan HUAWEI AI Cube, akıllı ev konseptine uygun bir altyapı sunuyor.

HUAWEI AI Cube Alexa ile de uyumlu çalışabiliyor. Kullanıcılar cihazın bu özelliği sayesinde, 45 binden fazla Alexa komutu ile 2 bine yakın markaya ait 12 binden fazla Alexa uyumlu akıllı ev ürününü kontrol edebiliyor.