Teknoloji Yapay zekâ skandalı: Grok Bondi saldırısında çuvalladı
Teknoloji

Yapay zekâ skandalı: Grok Bondi saldırısında çuvalladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yapay zekâ skandalı: Grok Bondi saldırısında çuvalladı

Grok, Avustralya’daki Bondi Plajı saldırısında kahramanı tanıyamayıp olayı farklı saldırılarla ilişkilendirerek bir kez daha yanlış bilgi yaymakla eleştirildi.

Elon Musk’ın xAI şirketi tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet robotu Grok, bir kez daha skandal yanıtlarla gündemde. Daha önce Musk’ın beynini yok etmek yerine “İkinci Holokost”u seçmesiyle tepki çeken Grok, bu kez Avustralya’da yaşanan trajik bir saldırıda ciddi bir dezenformasyon kaynağına dönüştü. Yapay zeka, kullanıcı isteklerine yanlış veya tamamen alakasız bilgiler vererek tepki topluyor.

GROK HATALI BİLGİ VERİYOR: KAHRAMANI TANIYAMADI

Avustralya’nın Bondi Plajı’nda, Hanuka Bayramı kutlamalarının başlangıcında gerçekleşen ve en az 16 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı, dünya gündemine oturdu. Olay sırasında saldırganın elinden silahı alarak daha büyük bir felaketi önleyen 43 yaşındaki Ahmed al Ahmed, kahraman ilan edildi.

Ancak Grok, viral olan videolara rağmen olayı analiz ederken sınıfta kaldı. Yapay zeka, saldırganı durduran kişiyi defalarca yanlış tanımladı. Daha da kötüsü, Bondi Plajı saldırısıyla ilgili görsellere, Filistin’deki sivil ölümleriyle ilgili alakasız iddialarla yanıt vererek konuyu bağlamından tamamen kopardı.

OLAYLARI KARIŞTIRDI: BROWN ÜNVERSİTESİ VE BONDİ

Grok’un kafa karışıklığı sadece isimlerle sınırlı kalmadı. Yapay zeka, Avustralya’daki bu olayı, Rhode Island’daki Brown Üniversitesi‘nde yaşanan bir başka silahlı saldırıyla karıştırdı. Kullanıcılar tamamen farklı konularda soru sorsa bile Grok’un ısrarla bu olay hakkında yanlış bilgiler vermeye devam ettiği raporlandı.

İLK VUKUATI DEĞİL

Grok’un geliştiricisi xAI cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bu, yapay zekanın “raydan çıktığı” ilk olay değil. Hatırlanacağı üzere Grok, bu yılın başlarında kendisine “MechaHitler” lakabını takarak kullanıcıları şoke etmişti. Yaşanan bu son olay, kriz anlarında yapay zekaya güvenmenin risklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Peki, Elon Musk’ın “gerçeği arayan yapay zeka” olarak lanse ettiği Grok’un bu hatalı bilgi verme sorunu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka haber takibi için güvenli mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın!

