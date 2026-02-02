Türkiye'deki dev yatırımdan çekilmeyi düşünüyorlardı! Arap devi 10 milyar dolar yatırım için görüşmelere başladı
Türkiye'deki dev yatırımından çekilmeye hazırlanan BAE merkezli yatırım fonu Mubadala'dan 10 milyar dolarlık hamleye hazırlanıyor.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Abu Dabi merkezli devlet yatırım fonu Mubadala Investment Company, küresel dijital altyapı pazarına yönelik büyük bir adım atmak üzere Singapur’da yürütülen yaklaşık 10 milyar dolarlık veri merkezi satın alma görüşmelerine katılmak için diğer büyük yatırımcılarla müzakerelerde bulunuyor.
AGBI'nin haberine göre bu anlaşma, Singapore Telecommunications (Singtel) ve özel sermaye devi KKR liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından yürütülüyor ve ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC) şirketinin devralınmasını hedefliyor.
STT GDC, dünya genelinde 100’den fazla veri merkezine sahip, bölgesel ve küresel ölçekte bulut, barındırma ve bağlantı hizmetleri sunan önemli bir oyuncu konumunda.
Görüşmelerin çok ileri bir aşamada olduğu belirtilirken, Mubadala’nın bu konsorsiyuma katılarak dijital altyapı yatırımlarını genişletme arayışı, özellikle yapay zeka (AI) uygulamaları ve veri trafiğinin hızla arttığı bir dönemde dikkat çekiyor. Söz konusu satın alma işlemi resmî olarak açıklanmamış olsa da, anlaşma tamamlanırsa bu, Asya’daki en büyük veri merkezi yatırım hamlelerinden biri olacak.
Mubadala, son yıllarda Türkiye’de özellikle teknoloji ve hızlı teslimat alanında önemli yatırımlar gerçekleştirmişti. 2021 ve sonrasında İstanbul merkezli hızlı teslimat girişimi Getir’in en büyük yatırımcılarından biri olarak öne çıktı; 2022’de lider yatırımcı olarak Getir’in değerlemesinin 12 milyar dolara ulaşmasına katkı sağladı. Ancak Getir’in Avrupa ve Amerika’daki operasyonları pandemi sonrası talep düşüşüyle büyük ölçüde sonlandırıldı ve fonun Türkiye’deki pozisyonu karmaşık bir sürece girdi. Mubadala, Getir’in Türkiye’deki pazarına odaklanmak için 2024’te şirkete ek sermaye sağlayarak Türkiye’deki online market ve yemek teslimatı işlerinde yönetim kontrolünü artırdı. 2025’in sonlarında Reuters kaynaklı haberlerde, Mubadala’nın Getir’in “Getir Food” iş kolunu ABD merkezli Uber Eats’in Türkiye operasyonlarına satmak üzere anlaşma için Türkiye Rekabet Kurumu onayını beklediği” bilgisi yer aldı.
