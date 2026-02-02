Türkiye'deki dev yatırımdan çekilmeyi düşünüyorlardı! Arap devi 10 milyar dolar yatırım için görüşmelere başladı

Mubadala, son yıllarda Türkiye’de özellikle teknoloji ve hızlı teslimat alanında önemli yatırımlar gerçekleştirmişti. 2021 ve sonrasında İstanbul merkezli hızlı teslimat girişimi Getir’in en büyük yatırımcılarından biri olarak öne çıktı; 2022’de lider yatırımcı olarak Getir’in değerlemesinin 12 milyar dolara ulaşmasına katkı sağladı. Ancak Getir’in Avrupa ve Amerika’daki operasyonları pandemi sonrası talep düşüşüyle büyük ölçüde sonlandırıldı ve fonun Türkiye’deki pozisyonu karmaşık bir sürece girdi. Mubadala, Getir’in Türkiye’deki pazarına odaklanmak için 2024’te şirkete ek sermaye sağlayarak Türkiye’deki online market ve yemek teslimatı işlerinde yönetim kontrolünü artırdı. 2025’in sonlarında Reuters kaynaklı haberlerde, Mubadala’nın Getir’in “Getir Food” iş kolunu ABD merkezli Uber Eats’in Türkiye operasyonlarına satmak üzere anlaşma için Türkiye Rekabet Kurumu onayını beklediği” bilgisi yer aldı.