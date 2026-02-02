  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ay’a gerçekten gidildi mi: NASA’nın en büyük sınavı Avokado yaprağını kaynatıp içen yaşadı! Sonuçları şaşkınlık verici düzeyde... Türkiye'deki dev yatırımdan çekilmeyi düşünüyorlardı! Arap devi 10 milyar dolar yatırım için görüşmelere başladı Dışarıdan almaya gerek kalmayacak! Evde yapılan poğaçanın hamurunu kabartmanın doğal yolu Uzman isim açıkladı! Osman Müftüoğlu tek tek sıraladı... İşte İlk 10 kritik belirti! Avrupa hayali kuranlara duyurulur! Almanya'da hayat durma noktasına geldi Yeni yılda liste değişti! İşte konut fiyatı en pahalı ve ucuz iller Hollanda devi kapıya dayanmışta oysa ki... Fred Fenerbahçe'ye kaldı Japonya'nın ve Çin'in vazgeçilmezi bu çay! Öyle bir faydası var ki… İki vali el sıkıştı: 3,5 saatlik yol 45 dakikaya düşecek!
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Türkiye'deki dev yatırımdan çekilmeyi düşünüyorlardı! Arap devi 10 milyar dolar yatırım için görüşmelere başladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'deki dev yatırımdan çekilmeyi düşünüyorlardı! Arap devi 10 milyar dolar yatırım için görüşmelere başladı

Türkiye'deki dev yatırımından çekilmeye hazırlanan BAE merkezli yatırım fonu Mubadala'dan 10 milyar dolarlık hamleye hazırlanıyor.

#1
Foto - Türkiye'deki dev yatırımdan çekilmeyi düşünüyorlardı! Arap devi 10 milyar dolar yatırım için görüşmelere başladı

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Abu Dabi merkezli devlet yatırım fonu Mubadala Investment Company, küresel dijital altyapı pazarına yönelik büyük bir adım atmak üzere Singapur’da yürütülen yaklaşık 10 milyar dolarlık veri merkezi satın alma görüşmelerine katılmak için diğer büyük yatırımcılarla müzakerelerde bulunuyor.

#2
Foto - Türkiye'deki dev yatırımdan çekilmeyi düşünüyorlardı! Arap devi 10 milyar dolar yatırım için görüşmelere başladı

AGBI'nin haberine göre bu anlaşma, Singapore Telecommunications (Singtel) ve özel sermaye devi KKR liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından yürütülüyor ve ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC) şirketinin devralınmasını hedefliyor.

#3
Foto - Türkiye'deki dev yatırımdan çekilmeyi düşünüyorlardı! Arap devi 10 milyar dolar yatırım için görüşmelere başladı

STT GDC, dünya genelinde 100’den fazla veri merkezine sahip, bölgesel ve küresel ölçekte bulut, barındırma ve bağlantı hizmetleri sunan önemli bir oyuncu konumunda.

#4
Foto - Türkiye'deki dev yatırımdan çekilmeyi düşünüyorlardı! Arap devi 10 milyar dolar yatırım için görüşmelere başladı

Görüşmelerin çok ileri bir aşamada olduğu belirtilirken, Mubadala’nın bu konsorsiyuma katılarak dijital altyapı yatırımlarını genişletme arayışı, özellikle yapay zeka (AI) uygulamaları ve veri trafiğinin hızla arttığı bir dönemde dikkat çekiyor. Söz konusu satın alma işlemi resmî olarak açıklanmamış olsa da, anlaşma tamamlanırsa bu, Asya’daki en büyük veri merkezi yatırım hamlelerinden biri olacak.

#5
Foto - Türkiye'deki dev yatırımdan çekilmeyi düşünüyorlardı! Arap devi 10 milyar dolar yatırım için görüşmelere başladı

Mubadala, son yıllarda Türkiye’de özellikle teknoloji ve hızlı teslimat alanında önemli yatırımlar gerçekleştirmişti. 2021 ve sonrasında İstanbul merkezli hızlı teslimat girişimi Getir’in en büyük yatırımcılarından biri olarak öne çıktı; 2022’de lider yatırımcı olarak Getir’in değerlemesinin 12 milyar dolara ulaşmasına katkı sağladı. Ancak Getir’in Avrupa ve Amerika’daki operasyonları pandemi sonrası talep düşüşüyle büyük ölçüde sonlandırıldı ve fonun Türkiye’deki pozisyonu karmaşık bir sürece girdi. Mubadala, Getir’in Türkiye’deki pazarına odaklanmak için 2024’te şirkete ek sermaye sağlayarak Türkiye’deki online market ve yemek teslimatı işlerinde yönetim kontrolünü artırdı. 2025’in sonlarında Reuters kaynaklı haberlerde, Mubadala’nın Getir’in “Getir Food” iş kolunu ABD merkezli Uber Eats’in Türkiye operasyonlarına satmak üzere anlaşma için Türkiye Rekabet Kurumu onayını beklediği” bilgisi yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor: "Ben Tayyipçi değilim ama en iyisi Erdoğan!"
Sosyal Medya

Sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor: "Ben Tayyipçi değilim ama en iyisi Erdoğan!"

Sokak röportajında bir vatandaşın samimi sözleri sosyal medyada viral oldu. Muhalif olduğunu belirten vatandaşın, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakk..
Avrupa hayali hüsranla bitti! Batı güzellemesi yapan ismin Türkiye itirafı şaşırttı
Sosyal Medya

Avrupa hayali hüsranla bitti! Batı güzellemesi yapan ismin Türkiye itirafı şaşırttı

Yıllarca Avrupa güzellemesi yapıp gurbetçileri hedef alan o isim, Batı'daki "hayallerinin" suya düşmesiyle çareyi Türkiye'ye dönmekte buldu...
"Türkiye İslamlaşıyor" diyerek Epstein pisliğinden yardım istemişlerdi… Robert Kolej’den açıklama geldi!
Gündem

“Türkiye İslamlaşıyor” diyerek Epstein pisliğinden yardım istemişlerdi… Robert Kolej’den açıklama geldi!

Robert Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Landon Thomas Jr.'ın, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla ..
Şüphe dolu birliktelik! Bir yanda Clinton bir yanda Mamdani’nin annesi
Gündem

Şüphe dolu birliktelik! Bir yanda Clinton bir yanda Mamdani’nin annesi

Epstein sapığının yakın dostu Bill Clinton’un yer aldığı ve New York'un Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin annesinin de bulunduğu ..
Teröristi tedavi ettirirsen olacağı bu! Bayrağa el uzatan DEM’li üzerinden alçak operasyon
Gündem

Teröristi tedavi ettirirsen olacağı bu! Bayrağa el uzatan DEM’li üzerinden alçak operasyon

Nusaybin’de Türk bayrağını indirerek büyük bir provokasyona kalkışan terör örgütü PKK/YPG’nin militanı Diyar Koç, Türkiye’de tedavi edilmesi..
Batı’nın Kapısında El Pençe Duranlar İzlesin: Meksika’da Osmanlı’nın Şanlı Ay Yıldızı!
Gündem

Batı’nın Kapısında El Pençe Duranlar İzlesin: Meksika’da Osmanlı’nın Şanlı Ay Yıldızı!

Kendine yabancılaşmış, gözü ABD, ALMANYA ve İSVİÇRE’nin pırıltısından başka bir şey görmeyen sözde aydınlar anlamasa da; ecdadın adaleti ve ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23