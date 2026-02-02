Uzman isim açıkladı! Osman Müftüoğlu tek tek sıraladı... İşte İlk 10 kritik belirti!
Osman Müftüoğlu üstüne basa basa Alzaymır'ın belirtilerini kaleme aldı ve dikkat edilmesi çağrısında bulundu.
ALZAYMIR yalnız unutkanlık değildir. Unutkanlıkta çok daha fazlasıdır. İlk akla gelen, hatırlanması gereken işaretler ise şunlardır:
1. İNCE AKSAMALAR Faturayı unutmak değil, ödeme sırasını karıştırmak, mutfağa girip "neden geldim" sorusunun sıklaşması.
2. DİL PÜRÜZLERİ Kelime bulma güçlüğü, dolaylı anlatımlar, sosyal ortamlardan kaçınma.
3. YÖN ŞAŞIRMALARI Tanıdık güzergâhlarda kısa süreli karışıklıklar.
4. KARAR HATALARI Finansal hatalar, dolandırıcılığa açıklık, ani ve riskli kararlar.
5. DUYGUSAL DEĞİŞİMLER Alınganlık, apati, kuşku, "Ben eskisi gibi değilim" hissi.
6. UYKU BOZULMALARI Bölünmüş uyku, sık uyanma, gündüz zihinsel yavaşlama.
7. ZAMAN VE MEKÂN KARIŞTIRMALARI Basit ve sıradan da olsa tekrarlayan zaman ve mekân hataları.
8. TEKRARLANAN SORULAR VE ANILAR Aynı soruların ve anıların kısa aralıklarla tekrarlanması.
9. YOL KARIŞTIRMALARI Çok sık kullanılan ve iyi bilnen mekân ve alanlarda bile tekrarlanabilen yol bulma hataları.
10. SOSYAL KAPANMA Aile, komşular, arkadaşlar ve diğer ilişkilerin giderek sınırlanması.
