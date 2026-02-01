Epstein dosyalarında ‘Erdoğan’ itirafı! ‘Orduyu temizliyor’

Siyonist Yahudi Jeffrey Epstein isimli pedofili sapık hakkında ABD Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı dosyalardan bir tanesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında Müslümanları gururlandıran detaylar yer aldı.

Dosyada Orta Doğu’da İsrail’in “işleri batırdığı” vurgulanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk Ordusu’nda “uzun yıllardır İsrail ile iyi ilişkileri olan ve istihbarat sağlayan” kuklaları tasfiye ettiği vurgulanıyor.

Söz konusu raporun tam metni şu şekilde:

İsrail gerçekten fena s.çtı…

Ben de neler olup bittiğine dair kabaca bir analiz yazdım:

İsrail için olan bitenler içinde en iyi şey, İsrail açıklarında bulunan doğalgaz sahası.

En kötü şey mi?

Diğer her şey…

Şu an 50 bin olarak tahmin edilen sayıdan 100 bine kadar çıkan füzenin, Lübnan’daki Hizbullah’ın elinde olduğu bildiriliyor. Bunların bir kısmı Tel Aviv’e ulaşabilecek menzilde.

Ayrıca çok daha gelişmiş hava savunma karşıtı silah sistemleri, İsrail’in önleyici hava saldırılarını çok daha zor hale getirecek. Bunun yanında İsrail donanmasını savunmasız bırakabilecek başka füzeler de var.

Hizbullah’ın, önümüzdeki muhtemel çatışmada İsrail’e zorla girerek askerleri ve/veya sivilleri kaçırmayı planladığı da oldukça küstahça ama ciddi biçimde konuşuluyor.

Suriye’nin çöküşü, Hizbullah’ın sadece Suriye’ye verilmiş daha sofistike Rus silah sistemlerini ele geçirmesi anlamına gelmiyor; aynı zamanda Suriye’nin stokladığı kimyasal ve biyolojik silahların bir kısmının Hizbullah’ın eline geçme ihtimali de güçlü.

TÜRKİYE İSRAİL’İ OTOBÜSÜN ALTINA İTTİ

Türkiye:

Erdoğan, AB’den yeterince ilgi ve kabul görmemesine öfkeli. Neo-Osmanlı kaslarını gösteriyor.

Diplomatik açıdan kaba Netanyahu yönetiminden (hatta Bibi’nin tek başına kurduğu koalisyondan) gerçekten tiksinmiş durumda.

Bu yüzden fundamentalist Müslüman sokağa oynamayı tercih ediyor ve bunu Türkiye’de ve Orta Doğu’nun geri kalanında oldukça iyi başardı.

Dökme Kurşun Operasyonu sırasında Gazze’nin ağır bombardımanının ardından oluşan öfkeyi iyi kullandı ve Türkiye, İsrail’i adeta otobüsün altına itti.

ERDOĞAN ORDUYU İSRAİLLİLERDEN TEMİZLİYOR

Türkiye’nin, yıllardır birlikte çalıştığı İsrailli uzun vadeli istihbarat ajanlarını “raporlayarak” deşifre ettiği söyleniyor; bu da diğer kötü niyetli hamlelerden sadece biri. Erdoğan şu sıralar, tarihsel olarak İsrail’le iyi ilişkiler kurmuş olan Türk ordusu içinde temizlik yapıyor.

Şu an bazı pişmanlıklar duyduğunu düşünüyorum; çünkü çöken Suriye durumu ve İran’ın NATO üyesi Türkiye’ye karşı giderek daha saldırgan tutumu, ona müttefiklerin neden önemli olduğunu hatırlatıyor olabilir.

Bununla birlikte, Türkiye’nin İsrail’i ve Kıbrıs’ın petrol ve doğalgaz sahalarını taciz etmeye yönelik çok agresif deniz manevraları da oldukça sinir bozucu.

(Sadece “canın cehenneme” demek için yapılmış bir jest olarak bile, İsrailli operatiflerin Kürtleri desteklemek üzere perde arkasında çalışıyor olması muhtemel; sırf Türklere ve İranlılara biraz daha endişe edecek şey vermek için.)

SUUDİLER, ABD’NİN AÇIĞINI KAPATABİLİR

Mısır:

İsrail’le yapılan barış anlaşmasının açık (ve bence kaçınılmaz) şekilde feshedilmesinin dışında — (Müslüman Kardeşler ve Selefiler, Mısır’daki eski askeri liderliği tamamen tasfiye ettikten sonra bunu yapmaya oldukça hevesli görünüyorlar) — elbette Mısır ordusu, ABD’nin verdiği milyarlarca dolarlık çok yıllı yardımı özleyecek. Ama Suudiler bu farkı kolayca kapatabilir.

Duvara yazılanı gören Mısır ordusu, Güney Sina’da kayda değer bir El Kaide / Hizbullah varlığına da göz yummuş durumda… Bu yüzden Eilat’taki gibi saldırıların artması beklenebilir. Ayrıca Sina’daki teröristlerin, Lübnan’daki son çatışmalardan arta kalan bazı uçaksavar füzelerini ele geçirdiğine inanılıyor.

Dolayısıyla, İsrail’in ticari uçaklara entegre ettiği füze savunma teknolojisine rağmen, Eilat’a uçmak pek de iyi bir fikir olmayabilir.

Eğer Mısır bu tehdidi ve Sina’daki Bedevilerin radikalleşmesini gerçekten dizginlemek isteseydi, bunu yapabilirdi… fakat boru hatlarının sürekli sabotaja uğraması, Mısırlıların ne kadar umursamaz davrandığının sadece bir başka göstergesi: Müslüman Kardeşler’in yanlış tarafında kalmak istemiyorlar, o kadar.

İran’da işlerin nasıl biteceğini keşke söyleyebilseydim…

Ama şu kadarını düşünüyorum: Ülke politik ve ekonomik olarak ne kadar kırılgan hale gelirse, aşırılıkçı molla-diktatörlerin gerilimi tırmandırmak için o kadar fazla teşviki oluyor.

RAPORUN GİZLİ KALMASI İSTENDİ

Bu iletişimde yer alan bilgiler gizlidir;

vukat–müvekkil gizliliği kapsamında olabilir;

içeriden bilgi niteliği taşıyabilir

ve yalnızca muhatabın kullanımına yöneliktir.

Bu iletişim Jeffrey Epstein’ın mülkiyetindedir.

Bu iletişimin veya herhangi bir kısmının izinsiz kullanımı, ifşası ya da kopyalanması kesinlikle yasaktır ve hukuka aykırı olabilir.

Bu iletiyi yanlışlıkla aldıysanız, lütfen derhal yanıt e-postasıyla ya da [email protected]

adresine e-posta göndererek bizi bilgilendirin ve bu iletiyi, ekleri dahil olmak üzere tüm kopyalarıyla birlikte imha edin.

Telif hakkı – tüm hakları saklıdır.