SON DAKİKA
Gündem Epstein belgelerinde Türkiye Detayı! Bakın Erdoğan ne yapmış?
Gündem

Epstein belgelerinde Türkiye Detayı! Bakın Erdoğan ne yapmış?

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Epstein belgelerinde Türkiye Detayı! Bakın Erdoğan ne yapmış?

Dünya gündemini sarsan Epstein dosyalarından Türkiye ile ilgili çarpıcı detaylar dökülmeye devam ediyor. Kirli ağın yazışmalarında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TSK içerisindeki İsrail güdümlü yapıları tasfiye etmesinin Siyonist merkezlerde nasıl bir depreme yol açtığı itiraf ediliyor.

Sapkınlık ve şantaj ağıyla dünyayı yönetmeye kalkan Epstein ve ekibinin yazışmalarında, Türkiye’nin yerli ve milli savunma hamleleri hedef tahtasına oturtulmuş durumda. Belgelerde, İsrail’in Türkiye üzerindeki askeri etkisinin kırılmasından duyulan büyük panik şu sözlerle ifade ediliyor:

 

Kirli ağın yazışmalarında Erdoğan korkusu

"Erdoğan, Türk Ordusu içinde tarihsel olarak İsrail ile iyi çalışan ve iş birliği içinde olan kim varsa temizliyor. Bu temizlik operasyonu, İsrail’in bölgedeki en stratejik dayanaklarını yok ediyor."

 

Siyonistlerin "eski Türkiye" özlemi

Epstein belgelerinde yer alan analizlerde, Türkiye’nin artık ABD ve AB’den gelen talimatlara boyun eğmediği, aksine Doğu Akdeniz’de kendi göbeğini kendi kestiği vurgulanıyor. Metinde, Erdoğan’ın "Neo-Osmanlı" olarak nitelendirdikleri güçlü duruşunun, bölgedeki Siyonist projelerin önündeki en büyük engel olduğu belirtiliyor.

 

Terör örgütlerine destek itirafı

Dosyalardaki en skandal itiraflardan biri de Türkiye’nin bu milli duruşuna karşı verilen kirli yanıt oldu. Yazışmalarda, Erdoğan’ın orduyu İsrail işbirlikçilerinden temizlemesine karşılık olarak, bölgedeki terör unsurlarına (PKK/YPG) destek verilerek Türkiye’nin "meşgul edilmesi" gerektiği açıkça ifade ediliyor.

1
