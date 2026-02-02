Ankara'da Türk dünyası için tarihi imza! Türkiye ve Kazakistan'dan dev stratejik hamle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev, Ankara’da düzenlenen Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 8'inci Toplantısı'nda bir araya gelerek iki kardeş ülke arasındaki bağları koparılamaz hale getirecek dev bir iş birliğine imza attı.
Toplantının ardından imzalanan "2026-2027 İşbirliği Planı" ile iki ülke; savunmadan enerjiye, ticaretten kültürel bağlara kadar her alanda ortak hareket etme kararı aldı.
Bakan Fidan, bu planın Türk dünyasının birliği ve bölgesel istikrar için stratejik bir kilit taşı olduğunu vurgularken, imzalanan metinle birlikte önümüzdeki iki yıl boyunca hayata geçirilecek somut projelerin takvimi de netleşmiş oldu.
Gündem
Dünya nefesini tuttu İstanbul'u izliyor! Fidan ve Arakçi zirvesi sonrası tüm gözler Türkiye'ye çevrildi