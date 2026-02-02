Ankara'da Türk dünyası için tarihi imza! Türkiye ve Kazakistan'dan dev stratejik hamle

Toplantının ardından imzalanan "2026-2027 İşbirliği Planı" ile iki ülke; savunmadan enerjiye, ticaretten kültürel bağlara kadar her alanda ortak hareket etme kararı aldı.

Bakan Fidan, bu planın Türk dünyasının birliği ve bölgesel istikrar için stratejik bir kilit taşı olduğunu vurgularken, imzalanan metinle birlikte önümüzdeki iki yıl boyunca hayata geçirilecek somut projelerin takvimi de netleşmiş oldu.