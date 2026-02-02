Hollanda devi kapıya dayanmışta oysa ki... Fred Fenerbahçe'ye kaldı
Takımda hiç düşünmediği bir isim olarak kulübeye hapsettiği Fred ile ilgili flaş gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred'in ayrılığı gündeme gelmiş ve orta saha oyuncusu için Ajax'ın devrede olduğu öğrenilmişti. Transferde son durum netlik kazandı.
Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Fred'in adı bir süredir ayrılık iddiaları ile gündeme geliyordu...Önce Olympiakos'a yazılan Fred'in adı son zamanlarda Ajax ile anılmaya başlamıştı. Transferde son durum belli oldu.
De Telegraaf'ın haberine göre, Ajax, Fenerbahçe'nin 3,5 Milyon euro kiralama bedeli istemesinin ardından Fred transferinden vazgeçti. Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Fred'in Fenerbahçe'den ayrılması beklenmiyor.
Bu sezon toplam 29 maça çıkıp 1771 dakika sahada kalan Fred, 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.
