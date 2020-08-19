Yapay zeka insanlara mı bağlanıyor? Bilim insanları duyurdu

Yapay zeka ile ilgili dikkat çeken bir keşif yaşandı. Bilim insanları, yapay zeka ile insan beynini birleştirmede kullanılabileceğini ileri sürdükleri bir biyo-sentetik malzemeyi bulduklarını ileri sürdü.

American Chemical Society'nin Güz 2020 sanal fuarında sunumu yapılan çığır açan yeni buluşun, yarı insan yarı robotik varlıkların oluşturulması için elektroniğin vücutla entegresyonuna yönelik büyük bir adım niteliğinde olduğu öne sürüldü.

Yalnız elektroniğin insan dokusuna bağlanmasında ciddi zorluklar var. Silikon, çelik, altın gibi maddeler, vücuda nakledildiklerinde yaralara neden oluyor. Bu malzemeler aynı zamanda bilgisayarla kas veya beyin dokusu arasındaki elektrik sinyallerinde de kesintiye sebebiyet veriyor.

Delaware Üniversitesi araştırmacıları, bu sorunu bir dizi polimer türünü deneyerek çözdü.

Konuyla ilgili araştırmayı yöneten Dr. Davir Martin, katı organik mikroelektrotları beyine bağlamaya çalıştıkları için proje fikrinin akıllarına geldiğini belirterek ancak beynin organik, tuzlu ve canlı materyallerden oluştuğunu söyledi.

"Ekran kaplama malzemesi insan vücudunda yaraya neden olmuyor"

Bu yolun iyi bir yöntem olmadığını ifade eden Martin, daha iyi bir yol olacağını düşündüklerini ifade etti. Çalışmalara, biyolojik olmayan cihazlarda kullanılan konjuge polimer gibi organik elektronik malzemeleri ele alarak başladıklarını duyuran Martin, sonunda kimyasal açıdan stabil bir örnek bulduklarını bildirdi. Bu örneğin aynı zamanda, elektronik ekranlar için antistatik kaplama olarak satılan ticari bir ürün olduğundan bahseden Davir Martin, pedot olarak bilinen bu polimerin, elektronik donanımlar ve insan dokusu arasında yaraya neden olmadan arayüz kurmak için gereken tüm özelliklere sahip ve tıbbi implantların performansını da önemli ölçüde yükselttiğini söyledi.

Bir süre önce çok yönlü Pedot polimerinin, elektriği iletme ve gözenekli malzemelere nüfuz etme yeteneği nedeniyle standart ev tuğlalarını enerji depolama ünitelerine dönüştürme kabiliyetine de haiz olduğu tespit edilmişti.

Yapılan son araştırmada yaralanmanın ardından kan damarı büyümesini ikaz eden ve vücuttaki ur büyümesinin erken aşamalarını belirlemek için kullanılabilen bir antikor içeriğine sahip ince bir Pedot tabakası kullanıldığı vurgulandı.

Öte yandan Pedot polimerleri beyin veya sinir sistemi bozukluklarını algılamaya ya da tedavi etmeye yardımcı olmak için kullanılabilirken, başka varyasyonlarına da teoride peptitler, DNA ve antikorlar eklenebiliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dr. Martin, "En sevdiğiniz biyomolekülü söyleyin. Prensipte, ilginizi çekebilecek herhangi bir biyofonksiyonel gruba sahip bir Pedot tabakası yapabilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmacılar, bağımlılık davranışlarında rol oynayan dopamin maddesini içeren bir polimer de üretti.

Şu an birçok şirket ve araştırma enstitüsü beyni bilgisayara bağlayacak bir teknoloji üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyor. Aralarında ticari bir ürün sunmaya en yakın olanının ise Elon Musk'ın Neuralink şirketi olduğu iddia ediliyor.

USB-C kablosuyla beyne veri aktarılabilecek mi?

Independent'in haberine göre; girişimin bu ayın sonuna kadar, beyin çiplerine ilişkin daha çok detayı kamuoyuna sunması bekleniyor. Bu çiplerin gelecekte USB-C kablosuyla beyne "tam bant genişliğinde veri aktarımı" sağlayabileceği ifade ediliyor.