Yapay zeka falan değil! Muğla’da “havada asılı duran” tekneyi görenler gözlerine inanamadı
Muğla Fethiye’de nadir görülen "Fata Morgana" serabı kameralara yansıdı. Deniz üzerindeki bir tekne adeta gökyüzünde asılı duruyormuş gibi göründü. O anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
Muğla'nın gözde turizm merkezi Fethiye, çok nadir rastlanan bir atmosfer olayı olan "Fatan Morgana"ya ev sahipliği yaptı.
Deniz üzerinde meydana gelen bu serap türünde, uzaktaki bir teknenin havada asılı gibi durduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine, kullanıcılar bu ilginç doğa olayına büyük ilgi gösterdi.
Fatan Morgana, sıcaklık farkı sebebiyle ufuk çizgisinde bulunan cismi havada asılı görmemize neden olan optik bir illüzyondur.