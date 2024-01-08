Yapay zeka destekli INJ fiyatını 40'a katladı!

Yapay zekâ tabanlı DeFi projesi Injective Protokolü (INJ) fiyatını şimdiden 40'a katlayarak kripto dünyasının en iyi projesi olmaya aday. Medya rüzgarını da arkasına alan proje için şimdilerde kâr realizasyonu gündemde. INJ'deki hızlı artış sürecek mi? Yapay zeka destekli bu blockhain daha ne kadar yükselecek? Berfin Çıpa'nın ekonomim.com'daki haberde INJ'nin geleceğiyle ilgili uzman görüşleri yer aldı.

Sistemin, mayıs ayında kendi hackathon'unu başlatarak potansiyel olarak daha geniş kripto pazarının dikkatini çekmeyi başardığı ifade edilen haberde INJ'nin öngörülen 30 dolar sınırını aşarak 39 doların üzerini zorladığı ifade ediliyor.

Haberde, INJ'nin hızlı büyümesinde medya desteğinin olmasının yanı sıra yapay zekânın kriptonun parlak yeni teknoloji oyuncağı haline bürünmesinin rolü olduğu ifade ediliyor ve kripto evreninde yapay zekâ destekli tokenlara ilişkin yatırımcı hissiyatının nispeten daha olumlu göründüğü tespiti yapılıyor.

ekonomim.com'daki haberde INJ'nin geleceğiyle ilgili uzman görüşlerine de yer verildi. ABD piyasa düzenleyicisi SEC'in muhtemel adımlarını da dikkate alan o görüşler şöyle:

Devrim Danyal (Akademi Kurucusu): “INJ Token, protokolün çeşitli özelliklerine ve hizmetlerine erişim sağlamak için kullanılırken, benzerlerinden farklılaşan başlıca özelliklerini; Merkezi Olmayan Vadeli İşlemler ve Türev Piyasalara Erişim, Çoklu Varlık Desteği, Tamamen Merkeziyetsiz Yapı, Likidite Sağlama & Staking, Hızlı İşlem Yetisi ve Ethereum Ekosistemi ile Entegrasyon olarak sayabiliriz. SEC, genellikle merkezi olmayan kripto paralara karşı belirli bir tutum benimsememiş olsa da genel olarak bu tür projeleri denetleme ve düzenleme yetkisine sahiptir. Menkul kıymetlerin, yatırımcılar tarafından bir gelir veya kâr elde etmek için satın alınan, belirli bir yatırımcı riski içeren varlıklar olarak tanımlandığı SEC tarafından açıkça belirtilmektedir. Bu doğrultuda INJ'nin tamamen merkeziyetsiz bir yapıda olduğunu kabul ederse, onu menkul kıymet olarak sınıflandırma olasılığı düşük ve INJ'nin herhangi bir düzenleyici kısıtlamaya tabi olması beklenmez. Merkezi olmayan projeler, daha az kontrol ve müdahale olasılığına sahip oldukları için yatırımcılara daha fazla risk sunabilir.”

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“Yükseliş yavaşlarsa şaşırmam”

Lord of Crypto: “Yükselişin nedeni token’ın gerçek bir iş ve gelir modeline sahip ender token’lardan biri olmasına dayanıyor. Hâlihazırda 0.65’ten 25 dolara gelerek zaten yaklaşık 40x yapmış durumda. Buradan 20x daha yapması demek totalde 800x’e denk gelir. Teknik olarak mümkün ama şahsen artık hız keserse şaşırmam. Böyle projeler devlet otoritelerinin hoşuna gitmez ama geleceğin ekonomisinin DeFi’ler olduğunu düşünüyorum."

Uzman isimler kâr realizasyonu yaşanabileceğini belirterek yatırımcıları yüksek oynaklık olabileceği konusunda uyardı. Uzman isimler yatırımcıları bu döngüyü unutmaması gerektiğini ve portföy ağırlığını kendi risk algısına göre ayarlamaları gerektiğini belirterek kaldıraçlı işlemlerden uzak durma uyarısı yaptı.

Grafik ne ifade ediyor?

Helin Çelik (WOFDEX Araştırma Direktörü): "Geçtiğimiz hafta son yükselişle birlikte INJ’in hacmi 88.33 milyar TL’yi görmüştü. Hafta henüz kapanmadı, ancak yeni haftalık mumla birlikte piyasada yaşanan gelişmeler hacmi zayıflatmış durumda. İçinde bulunduğumuz hafta INJ işlem hacmi 46.92 milyar dolara geriledi. Yükselişle artan işlem hacmi hem Fed’in yakın zamanda faiz indirimine gitmeme ihtimali ve FOMC tutanaklarında faiz indirimine dair zamansal bir açıklama olmaması hem de SEC’in BitcoinETF’lerini erteleyeceği haberleriyle düşüşe geçti. INJ’in piyasa koşullarından etkilendiği aşikâr. Yükseliş sırasında canlanan altcoinlerin birçoğu yaşanan gerileme sonucunda sert kayıplar verdi. Hacmin düşmesi kripto para birimindeki fiyat istikrarını etkiler. Zaman zaman yüzde 7’lere gerileyen bu oran INJ’de oynaklığın yüksek olabileceğini bize gösteriyor. Haber akışları ve piyasadaki genel algıyla birlikte fiyat hareketlerini değerlendirmekte fayda var. Yıl içerisinde Fed ve SEC’in hamleleri önemli ölçüde kripto para piyasasını etkileyecek. Yükselişte devamlılık için 41-44 bandından pozitif ayrışması gerektiği düşünülüyor. Böylelikle 50’nin üzerini test edebilir. Yıl içerisinde beklenen pozitif haber akışları gerçekleşirse INJ kademeli olarak yükselişini sürdürebilir. Gerileme eğiliminin devam etmesi halinde ise 50MA eksenine kadar tolere edilebilir. Bu da 0.5Fibo seviyesine denk geliyor. Hareketli ortalamadan negatif ayrışma yaşanırsa geçtiğimiz günlerde test edilen 29 seviyelerine geri dönüş yaşanabilir. Kısa dönem yatırımcıları bu grafiği izleyebilir."