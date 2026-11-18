Cambridge Sözlüğü, 2026 yılının kelimesini “human” yani “insan” olarak belirledi. Kararda, yapay zekanın insan olmanın anlamına dair tartışmaları yeniden gündeme taşıması etkili oldu. Sözlük, yılın kelimesini "insan" yani “human” olarak açıklarken, uzmanlar insan ile makine arasındaki farkın giderek daha fazla sorgulandığına dikkat çekti.

Yapay zekaya ne ölçüde güveniliyor?

Cambridge Sözlüğü sözlük bilimcisi Colin McIntosh, yapay zekanın insan olmaya dair konuşma biçimini değiştirdiğini vurgulayarak, insan olma fikrine yönelik bu yenilenen ilginin zamanın ruhunu yakaladığını ve ‘human’ kelimesini Cambridge Sözlüğü'nde yılın kelimesi haline getirdiğini söyledi. McIntosh, “Düşünme süreçlerimizi dış kaynaklara devrettiğimizde neleri kaybedebileceğimize dair korkular, en üst düzey matematikçilerden küçük çocukların öğretmenlerine kadar yapay zekaya ne ölçüde güvendiğimizi yeniden gözden geçirmemize yol açtı. Human kelimesinin tanımı geleneksel olarak insanları tanrılardan, hayvanlardan ve son dönemlerde makinelerden ayırıyor" ifadelerini kullandı.

Fark anlaşılmaya çalışılıyor

Cambridge Üniversitesi bilim felsefecisi Dr. Tom McClelland ise insanlık anlayışının değişmesi nedeniyle ‘human’ kelimesinin yılın kelimesi olarak ilgi çekici bir seçim olduğunu kaydetti. Canlı varlıklar ile yaratılan yapay varlıklar arasındaki farkı anlamaya çalıştıklarını belirten McClelland, “Bizi ayıran şey bilinç mi, yaratıcılık mı yoksa şefkat mi? Yapay zeka etrafındaki tüm söylemler kaçınılmaz olarak neler olacağı üzerine kurulu. Ancak yapay zeka destekli bir dünyada büyüyen gençlere tavsiyem, hiçbir şeyin kaçınılmaz olmadığı yönünde. Yapay zekanın geleceğinde neler olacağı bize bağlı, size bağlı” diye konuştu.