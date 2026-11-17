13-17 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada mindere çıkan Esma Kaya, sergilediği başarılı performansla rakiplerini geride bıraktı. Milli Takımlar Antrenörü Fethi Oruç’un teknik yönetiminde mücadele eden Kaya, Genç Bayanlar 60 kilogram kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

KEBAN’DAN BALKAN ZİRVESİNE

Keban ilçesinde çalışmalarını sürdüren antrenör Fethi Oruç’un yetiştirdiği Esma Kaya’nın uluslararası başarıya imza atması Elazığ’da sevinçle karşılandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren de Balkan şampiyonluğuyla gururlandıran Esma Kaya’yı, ailesini ve başarının arkasındaki emeğiyle antrenör Fethi Oruç’u tebrik etti.

Eren, Keban’da özveriyle çalışmalarını sürdüren Fethi Oruç’un gençlerin gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, antrenörün yetiştirdiği başarılı sporcuların Elazığ’ın spor alanındaki başarılarına değer kattığını ifade etti.

Esma Kaya’nın kazandığı altın madalyanın genç sporcular için de önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Eren, uluslararası başarıda emeği bulunan herkese teşekkür etti.