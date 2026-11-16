Kılıçdaroğlu cephesinden Özel'in ‘CHP'yi geri alacağız’ sözlerine sert cevap: Omurgası olmayanın gölgesi de olmaz

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultayda kullandığı "CHP'yi geri alacağız" sözlerine yanıt veren Öztrak, sert ifadeler kullandı.

"OMURGASI OLMAYANIN GÖLGESİ DE OLMAZ"

Özel'in açıklamasını eleştiren Öztrak, "Hariçten gazel okumuş. Çok açık söyleyeyim; omurgası olmayanın gölgesi de olmaz. Dolayısıyla bu sözlere cevap vermeye değmez" dedi.

"FON SOYGUNUN GÖRÜP ENGELLEMEYENLER..."

Öztrak, sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Fon işlemlerindeki usulsüzlük iddialarının ardından sürecin yönetilemediğini savunan Öztrak, fonların tasfiyesinde görev alan kişilere sorumsuzluk getirecek düzenlemeye tepki gösterdi. Öztrak, "Fon soygununu görüp engellemeyenler, soygunun ortaya çıkmasından sonraki süreci de yönetemiyor. Bir torba yasayla fon tasfiyesinde görev alan herkese, sorumsuzluk zırhı giydirmeye kalkıyorlar. Bu maddeyi fon yasası görüşülürken de önermişlerdi ama muhalefet karşı çıkınca geri çektiler" ifadelerini kullandı.

"HERKESE SORUMSUZLUK GETİRMEK OLACAK İŞ DEĞİLDİR"

Fonların tasfiyesinde görev alan bankaların personeli için önerilen düzenlemenin bütün bürokratları kapsayacak şekilde genişletilmesini eleştiren Öztrak, şöyle konuştu: "Fonların tasfiyesinde taşeron görevi verilen bankaların bu işi yapacak personeli için önerilen bir düzenlemeyi bütün bürokratlara da uygulayarak ve onların her türlü hukuki, idari ve mali sorumluluklarını kaldırmak, tasfiye sürecini yöneten herkese sorumsuzluk getirmek olacak iş değildir. Soyanı da sorgulayanı da tasfiye edeni de hesap vermekten kaçırmaktır. Saray yok ettiği güveni böyle sağlayabileceğini düşünüyorsa vay halimize."

"FON VURGUNCULARININ LİSTESİ NEDEN AÇIKLANMIYOR?"

Fon soruşturmasında adı geçen kişilerin listesinin açıklanmasını isteyen Öztrak, hem muhalefetin hem de AK Parti'den bazı isimlerin bu yönde çağrıda bulunduğunu ancak listenin hâlâ kamuoyuyla paylaşılmadığını söyledi. Öztrak, "Diğer taraftan muhalefetle birlikte, AK Parti'de Grup Başkanından Hazine ve Maliye Bakanına kadar herkes, 'Fon vurguncularının listesi açıklansın' diyor ama bu liste bir türlü açıklanmıyor. Neden ve kimler korunuyor?" diye sordu.

"170 MİLYAR DOLAR NEREDE?"

Konuşmasında 170 milyar dolarlık fonun akıbetini de gündeme getiren Öztrak, söz konusu tutarın ülke için çok büyük bir kaynak olduğunu belirtti. Bu parayla yapılabilecek yatırımlara dikkat çeken Öztrak, eğitim alanından örnekler verdi. Öztrak, "Saray ve şürekası, ülkenin önüne bugün itibarıyla 170 milyar dolarlık dev bir fatura koymuş; 'Nerede?' diye soran yok. 170 milyar dolar çok büyük para. Bu parayla; 24 derslikli 10 bin tane ilk ve ortaokul, 32 derslikli 10 bin tane lise yapılabilir ve böylelikle ülkemizin okul kapasitesini yarı yarıya artırarak ülkemizin beşeri sermayesini küresel yarışma gücünü artırabilirdik. Üstüne 10 bin tane anaokulu ve kreş yapabilir ve böylelikle çocuklarımızın daha hızlı ve sağlıklı gelişiminin, annelerinin de çalışma hayatına daha kolay katılımının önünü açabilirdik. Ben buradan açıkça soruyorum; 170 milyar dolar nerede?" ifadelerini kullandı.