ABD’de havacılık ve bankacılık sektörlerinde yaşanan teknik aksaklıkların ardından bu kez ülkenin istihbarat kurumlarından birinde iletişim krizi yaşandığı öne sürüldü. NSA personelinin kurum içi gizli haberleşmede kullandığı “çok gizli” NSA Net ağında meydana gelen kesinti gündem oldu.

ARIZANIN NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

CNN’e konuşan kaynaklar, NSA Net sistemindeki kesintiyi doğruladı. Ancak iletişim ağının neden çöktüğüne ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer, şu aşamada kesintinin arkasında bir siber saldırı bulunduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığını bildirdi.

ABD’DE PEŞ PEŞE SİSTEM ARIZALARI

NSA’daki kesinti, ABD’de son bir haftada yaşanan altyapı sorunlarının ardından geldi. Geçtiğimiz cuma günü Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) sistemlerinde tek bir yönlendiricide meydana gelen arıza nedeniyle ülke genelinde uçuşlar saatlerce durmuş, binlerce sefer iptal edilmişti.

Havacılık sektöründeki krizin ardından bu kez bankacılık sistemlerinde aksaklık yaşandı. Teknik sorun nedeniyle binlerce JPMorgan Chase müşterisi çevrim içi bankacılık hesaplarına erişemedi.

Microsoft hizmetlerinde yaşanan küresel kesinti de e-posta ve toplantı sistemlerini etkiledi. Diğer büyük bankalarda da benzer teknik sorunlar görüldü.

Yetkililer, peş peşe yaşanan bu kesintilerin birbiriyle bağlantılı olduğuna dair şu ana kadar herhangi bir bulguya ulaşılmadığını vurguladı.