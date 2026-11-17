Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) ve Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde gerçekleştirilen forum, gençlerin küresel meseleleri İslami ilimler perspektifinden ele almasını hedefliyor.

“21. YÜZYILDA İSLAM DÜNYASI VE GENÇLİK”

“21. Yüzyılda İslam Dünyası ve Gençlik” ana temasıyla düzenlenen organizasyonda gençler, günümüz dünyasının önemli meselelerini tartışarak çözüm önerileri geliştirecek. Akademisyenler ve ilim insanlarının rehberliğinde gerçekleştirilecek oturumlarda Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere üç farklı dil kullanılacak.

Forumda yalnızca güncel sorunlar ele alınmayacak; kaynak analizi ve akademik yöntemler üzerinden somut çözüm önerileri de ortaya konulacak.

YAPAY ZEKÂDAN İSLAM MEDENİYETİNE 6 KOMİSYON

Açılış dersi ve panel oturumlarının ardından 400 genç delege, altı ayrı komisyonda çalışmalar yürütecek. Komisyonlarda dijital dünyanın fıkhı ve İslami etik, gençlik ve kimlik, İslam ekonomisi, aile ve toplumsal meseleler, İslam düşüncesi ve bilim ile İslami tebliğ ve irşad başlıkları ele alınacak.

Yapay zekâ, sosyal medya, dijital mahremiyet ve bilgi güvenilirliği gibi güncel konular İslami etik çerçevesinde değerlendirilecek. Ayrıca gençlerin kimlik ve aidiyet bilincinin güçlendirilmesi, helal kazanç, aile kurumunun korunması ve toplumsal dayanışma gibi konular da masaya yatırılacak.

GENÇLERDEN ORTAK SONUÇ BİLDİRGESİ

Dört gün boyunca devam edecek müzakerelerin sonunda her komisyon kendi çalışma dilinde bir sonuç metni hazırlayacak. Gençlerin bilgiye dayalı değerlendirmeler yapmasını, deliller ışığında kanaat oluşturmasını ve ilmin sorumluluğunu taşımasını amaçlayan forum, 20 Kasım’da açıklanacak ortak sonuç bildirgesiyle sona erecek.

Konya’da gerçekleştirilecek IIYF’26, farklı ülkelerden ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen gençlerin fikir alışverişinde bulunmasına ve İslam dünyasının geleceğine ilişkin ortak bir istişare zemini oluşturmasına imkân sağlayacak.