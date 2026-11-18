Bentley’nin ilk elektrikli SUV’sinde yeni siparişler 2028’e kaldı
Bentley Torcal’ın 2027 üretim kotası, model seri üretime girmeden doldu. İlk müşterilerin en çok tercih ettiği seçenek, ABD’de 262.695 dolardan başlayan Torcal S oldu.
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Bentley Torcal’ın 2027 üretim kotası, model seri üretime girmeden doldu. İlk müşterilerin en çok tercih ettiği seçenek, ABD’de 262.695 dolardan başlayan Torcal S oldu.
Bentley, ilk tamamen elektrikli modeli Torcal’ın üretimine 2027’de başlayacak. İlk üretim yılı için ayrılan kontenjanın dolmasıyla birlikte SUV’yi şimdi sipariş eden müşteriler, teslimat için 2028’i bekleyecek.
ABD’de 222.495 dolardan satışa sunulan Torcal, 231.150 dolardan başlayan Bentayga’nın altında konumlanıyor. Buna rağmen ilk siparişlerde daha yüksek performanslı Torcal S öne çıktı. Serinin First Edition versiyonu ise 300.995 dolardan başlıyor.
Bentayga’dan daha küçük olan Torcal, Volkswagen Grubu’nun PPE platformunu kullanıyor. Model, bu altyapıyı Porsche’nin tamamen elektrikli Cayenne’iyle paylaşıyor.
Torcal’ın İngiltere’deki başlangıç fiyatı 173.300 sterlin. Bentley CEO’su Frank-Steffen Walliser, müşterilerin seçtiği kişiselleştirme seçenekleriyle bazı siparişlerin 300 bin sterlinin üzerine çıktığını belirtti.
Walliser’a göre Torcal, daha genç alıcıların yanı sıra daha önce Bentley sahibi olmamış müşterilerin de ilgisini çekiyor.
Yılın ilk dokuz ayında küresel teslimatları yüzde 17,5 düşerek 5.970 adede gerileyen Bentley, ilk elektrikli modeliyle müşteri kitlesini genişletmeyi hedefliyor.
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