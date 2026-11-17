Lansman programında Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik başta olmak üzere, Yazı İşleri Müdürü Ali Gencer ile Kaymakamlık Proje Ofisi'nden Süleyman Kocatepe, Fatih Çığrıkçı, Sevde Nur Eyicil ve Mehmet Yiğit Kocatepe yer aldı. Projenin yürütücüsü Pusula Sağlıklı Yaşam Derneği'ni ise Proje Koordinatörü Seyhan Bulan ve Doç. Dr. Veysel Antar temsil etti. Kamu kurumlarından Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe MEM Şube Müdürü Elif Gür, Ümraniye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Mamur, İlçe MEM Özel Büro'dan Aykut Eker, Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Müdürü Sibel Cansu, İŞKUR Müdürü Türkan Polat ve KOSGEB Kobi Uzmanı Onur Ege programa katıldı. Üsküdar Üniversitesi'ni Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur ile Genç Beyinler Akademisi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nebiye Yaşar temsil etti. Türk Kızılay'ın adına İl Başkanı Burcu Kösem ve İlçe Başkanı Cemali Ergül de programda hazır bulundu. İş dünyası ve sanayi cephesinden ise İstanbul Dudullu OSB Bölge Müdürü Gözde Gelen Mermer, İMES Sanayi Sitesi'nden Mehmet Ali Dağıstan, MODOKO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Çimen, DES Başkanı Mustafa Yurttaş ile DES üyeleri Melih Tuncay, Rıfat Yanar, Metin Naimoğlu ve Gürsel Taşan lansmanda yer aldı. ÜMSİAD'ı temsilen Ümit Gediman, Zeynel Akyol ve Savaş Akşit, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan Yardımcıları İsmet Savaş ve Mehmet Küçük ile Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nden Fatih Yıldız, Mustafa Fettahoğlu, Kamil Gül ve Gülafer Erdoğan da programa katıldı. Ayrıca iş insanlarından Emra Kaan Şanverdi (Metatıp Teknoloji A.Ş.), Recep Çetinkaya (Remart Limited Şirketi), Nuray Çetinkaya (Yöresel Ürünler Girişimci Kadın) ile Genç İş İnsanları ve Girişimciler Derneği Kurucu Başkanı Ufuk Karaoğlu ve iş kadını Fatma Kıranoğlu da programda yer aldı.