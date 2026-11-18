CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu "Malı götürürseniz siz kazanırsınız, halk fakirleşir. Temiz siyaseti yapacağız, göstereceğiz, herkes görecek. Bu çatının altında yolsuzluk yapanlara yer olmaması lazım. Temiz, ahlaklı siyaset olması lazım. Halkın sorunlarını düşünen ve o çözümleri üreten bir iradenin bu çatı altında olması lazım. Çünkü burası Türkiye Büyük Millet Meclisidir. CHP yolsuzluklara bula- şan bir parti değildir" dedi.

48 İSİM İHRAÇ EDİLMİŞTİ

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), daha önce 50 isimden 48'inin partiden kesin ihracına karar vermişti. İhraç edilenler arasında Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi, Selin Sayek Böke, Kerim Rota, Sevgi Kılıç ve Serkan Özcan da yer almıştı.