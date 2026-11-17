İzmir'den Şam'a uçak seferleri başladı! AK Parti'den açıklama
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AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan; İzmir ve Şam arasında başlayan uçak seferlerine ilişkin açıklama yaptı.
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Şam'a doğrudan uçuşların başlamasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.
İnan, yaptığı açıklamada, İzmir-Şam uçuş hattının iki şehir ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.
İnan, şunları kaydetti:
"İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan başlayan doğrudan Şam uçuşları, şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun. İzmir'in ve Şam'ın karşılıklı uluslararası bağlantılarını güçlendiren bu hattın, iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlamasını diliyorum."
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