Özlale, POLSAN ile TERA arasında geçmişte yapılan sözleşmenin yenilenmediğini, söz konusu anlaşmanın İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin görev döneminden önce imzalandığını belirtti.

Astra Portföy’ün ELZ fonuyla ilgili yetkililerden bilgi aldığını aktaran Özlale, işlemin POLSAN’ın bilgisi dışında portföy yönetimi şirketi tarafından gerçekleştirildiğinin ve zararın şirketin değerlendirme hatasından kaynaklandığının kendisine bildirildiğini söyledi.

POLSAN’ın yönetim yapısındaki değişikliğin fon piyasasındaki gelişmelerle bağlantılı olabileceğini öne süren Özlale, düzenlemeye ilişkin çalışmaların yaklaşık bir ay önceden başladığının açıklanması üzerine “O konuda da aydınlandık.” dedi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, “POLSAN ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına ilişkin iddialar tamamen gerçek dışıdır. Yaklaşık 80 milyar TL büyüklüğe ulaşan POLSAN fonlarındaki her bir kuruş, kahraman polislerimizin bize emanetidir. Kurumlarımızın herhangi bir zararı bulunmamaktadır” ifadesini kullanmıştı.