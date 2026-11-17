Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2027 yılı asgari ücret zammı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyonun aralık ayında toplanacağını açıkladı. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları ne zaman başlayacak? 2027 asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı belli oldu mu?

2027 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin belirlenmesi için hazırlıklar gündeme geldi. Milyonlarca çalışan, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarından çıkacak kararı bekliyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTILARI NE ZAMAN?

2027 asgari ücretini belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Komisyonda işçi, işveren ve hükümet temsilcileri bir araya gelerek yeni ücret üzerinde değerlendirmelerde bulunacak. Görüşmelerde ekonomik göstergeler, enflasyon beklentileri, geçim koşulları ve işveren maliyetleri gündeme gelecek.

İlk toplantının kesin günü henüz açıklanmadı. Komisyonun görüşmelerini tamamlamasının ardından yeni asgari ücretin aralık ayının son bölümünde kamuoyuna duyurulması bekleniyor

2027 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

2027 asgari ücret zammı için farklı oranlar üzerinden hesaplamalar yapılmaya başlandı. Özellikle yüzde 25, 30, 33,7 ve 35 oranlarındaki artış ihtimalleri çalışanların gündeminde bulunuyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2026 yılında 28 bin 75 lira 50 kuruş olan net asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalara göre olası maaşlar şöyle:

Yüzde 20 5.615 TL33.691 TL

Yüzde 25 7.019 TL35.094 TL

Yüzde 28,4 7.973 TL36.049 TL

Yüzde 30 8.423 TL36.498 TL

Yüzde 33,7 9.461 TL37.537 TL

Yüzde 35 9.826 TL37.902 TL

Yüzde 40 11.230 TL39.306 TL

Bu rakamlar yalnızca olası zam oranlarına göre yapılan matematiksel hesaplamalardır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından açıklanmış resmî zam teklifleri veya kesinleşmiş maaşlar değildir.

2027 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlamasıyla birlikte milyonlarca çalışan yeni ücretin açıklanacağı tarihi araştırıyor.

Geçmiş yıllardaki uygulamalarda komisyon görüşmeleri aralık ayında gerçekleştirilmiş, yeni yılın asgari ücreti yılın son günlerinde kamuoyuna duyurulmuştu.

2027 asgari ücretinin de aralık ayındaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından açıklanması ve 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak kesin açıklama tarihi henüz duyurulmadı.